Os benefícios do sexo matinal para os homens

Há muitos benefícios em acordar cedo, mas Susana Dias Ramos, neuropsicóloga e sexóloga clínica, especialista em terapia de casal garante mais um: ter tempo para fazer sexo pela manhã. "Deveríamos ter mais relações sexuais de manhã e não à noite, o problema é que, culturalmente, a noite está mais instituída." Estas são as 10 razões porque tal deve mudar.

Pense na sua parceira

Quando chega ao final do dia, "muitas das vezes, as mulheres sofrem de hipodesejo sexual — que é a falta de vontade", explica a especialista. O palco sexual da mulher acontece em todo o corpo, "somos mais imaginativas", afirma Susana, ao contrário dos homens que são mais táteis. E, ao fim do dia, provavelmente elas já se zangaram com alguma coisa, tiveram algum problema no trabalho ou com as crianças, e têm muitas ansiedades misturadas. De manhã não, estão renovadas.

Pense na sua parceira de novo

O estradiol é a hormona que favorece o desejo e o comportamento sexual nas mulheres, e está acima do normal quando acordam, "o que faz com que a mulher possa ter um maior prazer sexual", afirma a sexóloga clínica. Ou seja, a mulher pode conseguir atingir o orgasmo mais facilmente.

O seu desejo também é maior

"Quando nós acordamos temos diversas endorfinas que estão prontas para o amor: a ocitocina, a dopamina, todas elas estão elevadas", explica a neuropsicóloga. "Nos homens a testosterona chega a estar acima dos 35% a 50% do normal ao acordar". Portanto, há de facto um pico de desejo matinal.

A tal ereção matinal

"A zona mais erógena dos homens é efectivamente a pele, o pénis em si", afirma a sexóloga. Eles acordam com picos de testosterona muito altos. "Uns chegam a demonstrar mais de 50% do nível de testosterona do que têm ao longo do dia." O que é visível na ereção matinal, "que é única e exclusivamente desenvolvida pelos 90% de testosterona nos testículos. É uma reação física", confirma Susana.

"O corpo acorda pronto para reproduzir"

Quem afirma é a terapeuta sexual. De manhã é o melhor horário para quem deseja ser pai, mas não é preciso evitar o horário se não quiser ter filhos. Mantenha a prevenção habitual e aproveite, já que essa mesma testosterona garante mais disposição para o sexo.

Pode durar mais tempo

Ao acordar está mais disposto e com mais energia e, por isso isso, a relação pode durar mais. Mas esta não é uma solução milagrosa. "Tudo depende do controlo que o homem tem durante a sua relação prazerosa, se ele sabe ou não abrandar quando necessita de abrandar para não perder o controlo ou se se deixa levar", lembra a sexóloga. "As mulheres não são muito fãs de rapidinhas — eles sabem disso", afirma Susana.

Ficará mais zen

"Os níveis de tranquilidade que os homens terão durante o dia serão maiores." A testosterona responsável pela excitação é a mesma que torna os homens mais agressivos. "O sexo faz com que se gaste metade da energia logo ali de manhã, portanto vai ser uma pessoa mais tranquila e mais calma a seguir", afirma a neuropsicóloga.

"Nos Estados Unidos, existem os homens que trabalham na Bolsa de Valores que têm intervalos instituídos para a masturbação ", conta a especialista em sexualidade clínica e terapia de casal Susana Dias Ramos. "A masturbação vai fazer com que o nível de testosterona baixe, o homem vai atingir um nível de tranquilidade e uma ausência de ansiedade que não tinha antes e vai ser mais produtivo depois, porque vai raciocinar melhor", explica.

Será mais produtivo

A produtividade aumenta, porque o dia começa com a libertação de todas as endorfinas, "que são tão boas para nós mentalmente, emocionalmente e psicologicamente", explica-nos a neuropsicóloga. Os orgasmos libertam dopamina, que é conhecida como a molécula da motivação. "É a mesma coisa quando dizem que o exercício físico deve ser feito pela manhã, porque arrancamos o dia com uma predisposição diferente quando fazemos esse tipo de esforço", compara Susana e acrescenta: "E esse exercício físico além de tudo é prazeroso."

Será menos ansioso

Ter relações sexuais pela manhã contribui para benefícios durante todo o dia. "Não teremos tanto risco de ter ansiedade, ataques de pânico, desconforto, cansaço", enumera Susana e reforça: "Aumenta a imunidade e diminui o stress automaticamente."

E estará mais relaxado

"Quando há excitação, a ocitocina do corpo aumenta. Esta é uma hormona que faz bem a tudo e mais alguma coisa", lembra a neuropsicóloga. O desejo faz bem ao corpo, mas vale a pena lembrar que as mulheres libertam esta hormona com a paixão e não tanto com a relação sexual.