Compraria preservativos de luxo?

Não é a primeira vez que uma casa de moda se decida aventurar neste tipo de produtos. Em 2018, Alexander Wang colaborou com a marca Trojan para promover o sexo seguro através do hashtag #ProtectYourWang. Mais recentemente, a Vetements fez os convites do seu desfile primavera-verão 2020 em forma de preservativos fúcsia e pretos.

Anthony Vaccarello, diretor artístico da Saint Laurent, anunciou o lançamento de uma gama de preservativos com o logótipo da marca através da nova campanha ‘The Love Affair’, cuja foto mostra o modelo David Alexander Flinn nu em frente a Anja Rubik, de costas.

Com o custo de 10 euros, os preservativos estarão disponíveis numa variedade de padrões (de zebra a dourado), em exclusivo na loja Saint Laurent Rive Droite na rue Saint Honoré, em Paris.