O dia em que a rainha pediu um Mateus Rosé no Savoy

A Coroa Inglesa tem uma garrafeira impressionante nas caves do Buckingham, mas isso não significa que a rainha tivesse um gosto especialmente requintado no que toca a vinhos. Com exceção do nosso Porto, que nunca faltava nas receções oficiais (levando Taylor’s e Graham’s a afirmar que era a melhor amiga do vinho do Porto), no geral a Rainha bebia vinhos relativamente modestos, preferencialmente dos países da Commonwealth. A exceção eram alguns nomes franceses e o nosso Mateus. Conta-se, inclusivamente, uma história curiosa em que a Isabel II, aparentemente insatisfeita com o vinho servido numa festa no luxuoso Savoy, pediu um Mateus Rosé. O hotel não tinha o vinho, mas encontraram-no rapidamente e, desde então, nunca mais faltou Mateus Rosé no Savoy, em Londres.

Não se sabe exatamente quando começou esse entusiasmo, mas em 1961 Fernando Van Zeller Guedes, o pai do Mateus, patrocinou as corridas de cavalos de Ascot, tendo inclusivamente entregado o prémio a um dos vencedores. Ora a rainha nunca faltou a um dia de corridas em Ascot, e como criadora de cavalos alcançou quase oitenta vitórias na prova. Quem sabe se não terá sido aí…

Isabel II e o duque de Norfolk no Royal Ascot em 1970 Foto: Getty Images

O alcance, e a fama, de Mateus ao longo destes 80 anos consegue ser surpreendente, e temos inúmeros episódios que o provam. Frank Borman, o primeiro astronauta a circum-navegar a lua lamentava, ainda a bordo da Apollo 8, não ter uma garrafa de Mateus para celebrar. Elton John canta-o em Social Disease: "I get juiced on Mateus and just hang loose" e há uma célebre foto de Jimi Hendrix evidentemente satisfeito bebendo Mateus pela garrafa. Mais comedida, mas igualmente alegre, a nossa rainha do fado, Amália, oferece o copo para que o encham de Mateus noutra conhecida imagem.

Jimi Hendrix a beber Mateus Rosé Foto: D.R

Quando Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Samora Machel brindaram ao derrube do colonialismo, fizeram-no com Mateus Rosé. E quando os norte-americanos começaram a ficar inquietos com o evoluir da situação em Portugal, no pós-25 de Abril, acharam por bem açambarcar todas as garrafas de Mateus que encontraram. Vinte milhões delas. Entretanto alguma terá chegado a Steve Jobs, porque também há uma foto sua, antes do lançamento da Apple, com uma garrafa de Mateus ao fundo.

Steve Jobs com uma garrafa de Mateus na estante Foto: D.R

"Mateus é passado, presente e futuro", conta o atual Presidente da Sogrape, Fernando da Cunha Guedes. "Estando na base de tudo, foi a marca que nos trouxe até aqui e que promete levar-nos ainda mais longe". A Sogrape é, hoje, a maior empresa nacional do setor, presente em mais de 120 países e fazendo vinhos também na Argentina, Chile, Nova Zelândia e Espanha. Em Portugal detém marcas como a Casa Ferreirinha, que produz desde o Planalto ao Barca Velha, Sandeman, Offley, Grão Vasco, Quinta dos Carvalhais, Herdade do Peso ou Quinta da Romeira. Mas continua a ser uma empresa familiar, e o atual presidente não se cansa de elogiar o avô pela sua "coragem e ousadia ao lançar um vinho assente num conceito tão diferenciador em pleno contexto de Segunda Guerra Mundial".

Fernando van Zeller Guedes, criador do Mateus Foto: D.R

Foi, de facto, uma ideia peregrina lançar em 1942, a partir de Portugal, um vinho leve e fresco para ser consumido em todo o mundo. Umas das primeiras medidas de Fernando Van Zeller Guedes foi enviar duas garrafas de Mateus a todos os embaixadores de Portugal, acompanhadas por um bilhete onde lhes pedia que provassem o vinho e, caso gostassem, o favor de entregarem a segunda garrafa a uma personalidade local que pudesse ajudar a implantar o Mateus. Abriu assim uma rede de contactos enorme, e visitou-os a todos. "O meu avô dizia sempre ‘Primeiro fazemos amigos, depois fazemos negócios, e assim foi construindo o sucesso de Mateus", recorda o neto.

Lançamento do Mateus Magnum no Zoo de Londres, 1978 Foto: D.R

Num país com um problema crónico em criar marcas, e dar-lhes dimensão internacional, o sucesso de Mateus é um case study − até porque ao longo de 80 anos soube reinventar-se e manter-se atual e continua a bater recordes de vendas, tendo 2021 sido o seu melhor ano de sempre. Mesmo em Portugal, onde foi desdenhado durante muitos anos, esse crescimento é evidente e ocupa já cerca de 17% do Portfolio de Mateus. Sensivelmente o mesmo que em Inglaterra, mas vamos ver se o rei Carlos III terá uma palavra a dizer sobre este assunto...