Massimo Dutti em Xangai. Onde a ordem se transforma em arte

Há espaços que não se visitam apenas, experimentam-se. A nova pop-up da Massimo Dutti em Xangai é um desses lugares raros, onde o silêncio se torna linguagem e a estética encontra serenidade. Sob o título “The Order of Things”, a marca espanhola propõe um encontro entre moda, arquitetura e filosofia, transformando o ato de entrar numa loja num gesto de contemplação. Mais do que uma loja temporária, é uma reflexão sobre o equilíbrio, o tempo e o modo como o design pode traduzir uma ideia de harmonia. A Massimo Dutti abandona aqui o território do consumo imediato para construir uma experiência cultural: um refúgio urbano em que cada detalhe fala da beleza contida nas coisas simples.

Massimo Dutti em Xangai: Ordem e arte refletem tempo, harmonia e luxo Foto: DR

A instalação – concebida em colaboração com o arquiteto e consultor de design Xie Ke – propõe um novo olhar sobre o retalho contemporâneo. Conhecido pela abordagem minimalista e profundamente poética, Xie Ke desenha um espaço que respira serenidade. A luz filtra-se com delicadeza sobre superfícies neutras, a sombra ganha presença, o silêncio adquire textura. O objetivo foi criar uma cadência quase meditativa no modo como se percorrem as salas – uma sucessão de gestos e matérias que convidam à pausa.

A colaboração com Xie Ke traduz-se num diálogo sensível entre a tradição oriental e a modernidade europeia. Cada peça de mobiliário, cada recorte de luz, parece ecoar a busca por uma “ordem das coisas” onde o equilíbrio não é apenas formal, mas também espiritual. Neste cenário, as coleções da Massimo Dutti surgem não como objetos de consumo, mas como extensões naturais do espaço – expressões tangíveis de uma elegância silenciosa. A coleção Outono/Inverno 2025 acompanha essa narrativa visual com tecidos de exceção, cortes depurados e uma paleta cromática de subtilezas. A caxemira, o couro e a lã convivem como materiais meditativos, quase escultóricos, que traduzem a essência da marca: sofisticação discreta, precisão artesanal e um respeito absoluto pela simplicidade.

Massimo Dutti em Xangai: arquitetura de Xie Ke reflete tempo e elegância Foto: DR

No último piso, o percurso culmina num gesto de introspeção. A Massimo Dutti associa-se à marca de chás BASAO para criar um salão que prolonga a experiência sensorial do espaço. Ali, os aromas envolvem o visitante numa atmosfera calma, feita de notas vegetais e tempo suspenso. A BASAO, fiel à sua tradição artesanal, reinventa o ritual do chá através de uma leitura contemporânea, unindo a cultura ancestral à inovação.

Massimo Dutti celebra elegância em Xangai com design de Xie Ke Foto: DR

Aberta ao público entre 22 e 30 de novembro de 2025, “The Order of Things” é, no fundo, uma celebração do luxo entendido como serenidade – um luxo que não grita, mas sussurra. Num mundo dominado pela pressa e pela saturação visual, a Massimo Dutti propõe um contra-gesto: uma experiência estética que devolve ao visitante o prazer do silêncio e a elegância da contemplação.