Os melhores designs de capacetes da Fórmula 1
Neste desporto em que o rosto raramente é visto, os capacetes deixaram de ser simples elementos de segurança para se tornarem extensões da personalidade de cada piloto – e, mais recentemente, verdadeiros objetos de design. Reunimos algumas das criações mais memoráveis.
Com a popularidade crescente da Fórmula 1 nos últimos anos, o desporto transformou-se num fenómeno global com um impacto cultural que vai muito além das pistas. Embora os pilotos estejam limitados aos uniformes regulamentares das equipas, e tal como os carros, não possam fugir muito às normas visuais, há um elemento em que a individualidade ainda pode acelerar sem limites: o capacete. Num desporto em que as caras estão tapadas, o capacete assume um papel duplo: é essencial para a segurança, mas também funciona como assinatura visual e ferramenta de identidade, permitindo que cada piloto se destaque dentro da pista, em alta velocidade, e fora dela.
Durante décadas, muitos pilotos mantiveram o mesmo design ao longo de toda a carreira, mas, com o tempo, os capacetes de edição especial tornaram-se mais frequentes e elaborados. Em 2015, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) chegou mesmo a impor restrições para que cada piloto utilizasse um único design por temporada. A decisão deveu-se a questões de reconhecimento e segurança, uma regra que acabou por ser levantada em 2020. Desde então, a criatividade voltou a dominar.
Atualmente, é cada vez mais comum os pilotos apresentarem designs personalizados para cada Grand Prix, transformando o capacete numa verdadeira peça de design em movimento. Alguns contam histórias, outros trazem símbolos pessoais, homenagens a algo ou alguém e até mesmo sugestões de declarações políticas. Entre segurança, aerodinâmica, personalidade e arte, há capacetes que se tornaram tão icónicos quanto as próprias corridas ou os pilotos que os usam.
Capacete de Sebastian Vettel para o GP de Singapura de 2012, com luzes LED em formato de constelações
Capacete de bronze de Sebastian Vettel para o GP do Mónaco de 2014
Capacete de Romain Grosjean no GP de Abu Dhabi de 2020, com desenhos dos seus filhos para marcar a sua última corrida
Capacete de Lando Norris para o GP Alemão de 2020, pintado à mão, para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental
Capacete de Lando Norris para o GP Britânico de 2021, em homanagem aos trabalhadores indespensáveis britânicos
Capacete de Valtteri Bottas para a o GP de Austin de 2021, uma recriação do mural original da 6th street de Austin
Capacete "no war" de Sebastian Vettel para o GP de Bahrain de 2022
Capacete de Alex Albon para o GP Britânico de 2022, com uma ilustração dos seus animais de estimação
Capacete de Mick Schimacher para o GP do Japão de 2022, pintado à mão com uma ilustração de flores de cerejeira
Capacete de Lewis Hamilton para o GP do Japão 2022, desenhado pelo artista Takashi Murakami
Capacete "basketball" de Lando Norris para o GP de Miami de 2022
Capacete de Lewis Hamilton para o GP do Japão de 2023, inteiramente cromado, em colaboração com o artista japonês Hajime Sorayama
Capacete de Lando Norris para o GP da Hungria de 2024, pintado à mão, em parceria com uma empresa húngara especializada em porcelana de luxo
Capacete "Australian Optimism" de Daniel Ricciardo para o GP da Australia de 2024, pintado à mão com ilustração de espécies nativas
Capacete de George Russel para o GP de Abu Dhabi de 2024, para marcar a despedida do colega de equipa da Mercedes - Lewis Hamilton
Capacete de Charles Leclerc para o GP da China de 2025
Capacete "Art in Motion" de Lando Norris, para o GP de Las Vegas 2025, um capacete pintado à mão, criado em colaboração com o artista Werner Bronkhorst
