Os melhores designs de capacetes da Fórmula 1

Neste desporto em que o rosto raramente é visto, os capacetes deixaram de ser simples elementos de segurança para se tornarem extensões da personalidade de cada piloto – e, mais recentemente, verdadeiros objetos de design. Reunimos algumas das criações mais memoráveis.

Lando Norris (GBR), McLaren no Pole Position, 8 novembro 2025, Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos, Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2025
Lando Norris (GBR), McLaren no Pole Position, 8 novembro 2025, Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos, Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2025 Foto: Hasan Bratic/picture-alliance/dpa/AP Images
24 de novembro de 2025 | Inês Costa / Com Safiya Ayoob

Com a popularidade crescente da nos últimos anos, o desporto transformou-se num fenómeno global com um impacto cultural que vai muito além das pistas. Embora os pilotos estejam limitados aos uniformes regulamentares das equipas, e tal como os carros, não possam fugir muito às normas visuais, há um elemento em que a individualidade ainda pode acelerar sem limites: o capacete. Num desporto em que as caras estão tapadas, o capacete assume um papel duplo: é essencial para a segurança, mas também funciona como assinatura visual e ferramenta de identidade, permitindo que cada piloto se destaque dentro da pista, em alta velocidade, e fora dela.

Durante décadas, muitos pilotos mantiveram o mesmo design ao longo de toda a carreira, mas, com o tempo, os capacetes de edição especial tornaram-se mais frequentes e elaborados. Em 2015, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) chegou mesmo a impor restrições para que cada piloto utilizasse um único design por temporada. A decisão deveu-se a questões de reconhecimento e segurança, uma regra que acabou por ser levantada em 2020. Desde então, a criatividade voltou a dominar.

Atualmente, é cada vez mais comum os pilotos apresentarem designs personalizados para cada Grand Prix, transformando o capacete numa verdadeira em movimento. Alguns contam histórias, outros trazem símbolos pessoais, homenagens a algo ou alguém e até mesmo sugestões de declarações políticas. Entre segurança, aerodinâmica, personalidade e arte, há capacetes que se tornaram tão icónicos quanto as próprias corridas ou os pilotos que os usam. 

Capacete de Sebastian Vettel para o GP de Singapura de 2012, com luzes LED em formato de constelações 

Sebastian Vettel pronto para o GP de Singapura em 2012
Sebastian Vettel pronto para o GP de Singapura em 2012 Foto: @jmd_helmets

Capacete de bronze de Sebastian Vettel para o GP do Mónaco de 2014

O capacete de Sebastian Vettel para o GP do Mónaco de 2014 destaca-se
O capacete de Sebastian Vettel para o GP do Mónaco de 2014 destaca-se Foto: @motorsportcomtr

Capacete de Romain Grosjean no GP de Abu Dhabi de 2020, com desenhos dos seus filhos para marcar a sua última corrida 

Um capacete de piloto da Fórmula 1 com desenhos
Um capacete de piloto da Fórmula 1 com desenhos Foto: grosjeanromain

Capacete de Lando Norris para o GP Alemão de 2020, pintado à mão, para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental 

Capacete de Lando Norris
Capacete de Lando Norris Foto: @lando

Capacete de Lando Norris para o GP Britânico de 2021, em homanagem aos trabalhadores indespensáveis britânicos 

Capacete de Lando Norris agradece a trabalhadores essenciais no GP Britânico
Capacete de Lando Norris agradece a trabalhadores essenciais no GP Britânico Foto: @lando

Capacete de Valtteri Bottas para a o GP de Austin de 2021, uma recriação do mural original da 6th street de Austin 

Valtteri Bottas usou capacete especial no GP de Austin 2021
Valtteri Bottas usou capacete especial no GP de Austin 2021 Foto: @valtteribottas

Capacete "no war" de Sebastian Vettel para o GP de Bahrain de 2022 

Vettel usa capacete "No War" em solidariedade com a Ucrânia
Vettel usa capacete "No War" em solidariedade com a Ucrânia Foto: @jmd_helmets

Capacete de Alex Albon para o GP Britânico de 2022, com uma ilustração dos seus animais de estimação 

Capacete personalizado com algo pessoal do piloto
Capacete personalizado com algo pessoal do piloto Foto: @alex_albon

Capacete de Mick Schimacher para o GP do Japão de 2022, pintado à mão com uma ilustração de flores de cerejeira

Mick Schumacher usa capacete com flores de cerejeira, símbolo temático do Japão
Mick Schumacher usa capacete com flores de cerejeira, símbolo temático do Japão Foto: @mickschumacher

Capacete de Lewis Hamilton para o GP do Japão 2022, desenhado pelo artista Takashi Murakami

Lewis Hamilton usa capacete de Takashi Murakami no GP do Japão 2022
Lewis Hamilton usa capacete de Takashi Murakami no GP do Japão 2022 Foto: @takashipom

Capacete "basketball" de Lando Norris para o GP de Miami de 2022

Lando Norris usou capacete temático de basquetebol no GP de Miami 2022
Lando Norris usou capacete temático de basquetebol no GP de Miami 2022 Foto: @lando

Capacete de Lewis Hamilton para o GP do Japão de 2023, inteiramente cromado, em colaboração com o artista japonês Hajime Sorayama

Capacete cromado de Lewis Hamilton para o GP do Japão 2023
Capacete cromado de Lewis Hamilton para o GP do Japão 2023 Foto: @lewishamilton

Capacete de Lando Norris para o GP da Hungria de 2024, pintado à mão, em parceria com uma empresa húngara especializada em porcelana de luxo

Lando Norris apresenta capacete criado com empresa húngara para GP da Hungria
Lando Norris apresenta capacete criado com empresa húngara para GP da Hungria Foto: @lando

Capacete "Australian Optimism" de Daniel Ricciardo para o GP da Australia de 2024, pintado à mão com ilustração de espécies nativas 

Capacete pintado à mão
Capacete pintado à mão Foto: @baylasportsf1

Capacete de George Russel para o GP de Abu Dhabi de 2024, para marcar a despedida do colega de equipa da Mercedes - Lewis Hamilton

Um capacete que celebra a parceria de Hamilton e Russel na Mercedes
Um capacete que celebra a parceria de Hamilton e Russel na Mercedes Foto: @georgerussell63

Capacete de Charles Leclerc para o GP da China de 2025

Novo capacete de Charles Leclerc no GP da China de 2025
Novo capacete de Charles Leclerc no GP da China de 2025 Foto: @charles_leclerc

Capacete "Art in Motion" de Lando Norris, para o GP de Las Vegas 2025, um capacete pintado à mão, criado em colaboração com o artista Werner Bronkhorst

Lando Norris usa capacete especial para comemorar um marco na sua carreira
Lando Norris usa capacete especial para comemorar um marco na sua carreira Foto: @lando
