Os melhores designs de capacetes da Fórmula 1

Com a popularidade crescente da Fórmula 1 nos últimos anos, o desporto transformou-se num fenómeno global com um impacto cultural que vai muito além das pistas. Embora os pilotos estejam limitados aos uniformes regulamentares das equipas, e tal como os carros, não possam fugir muito às normas visuais, há um elemento em que a individualidade ainda pode acelerar sem limites: o capacete. Num desporto em que as caras estão tapadas, o capacete assume um papel duplo: é essencial para a segurança, mas também funciona como assinatura visual e ferramenta de identidade, permitindo que cada piloto se destaque dentro da pista, em alta velocidade, e fora dela.

Durante décadas, muitos pilotos mantiveram o mesmo design ao longo de toda a carreira, mas, com o tempo, os capacetes de edição especial tornaram-se mais frequentes e elaborados. Em 2015, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) chegou mesmo a impor restrições para que cada piloto utilizasse um único design por temporada. A decisão deveu-se a questões de reconhecimento e segurança, uma regra que acabou por ser levantada em 2020. Desde então, a criatividade voltou a dominar.

Atualmente, é cada vez mais comum os pilotos apresentarem designs personalizados para cada Grand Prix, transformando o capacete numa verdadeira peça de design em movimento. Alguns contam histórias, outros trazem símbolos pessoais, homenagens a algo ou alguém e até mesmo sugestões de declarações políticas. Entre segurança, aerodinâmica, personalidade e arte, há capacetes que se tornaram tão icónicos quanto as próprias corridas ou os pilotos que os usam.

Capacete de Sebastian Vettel para o GP de Singapura de 2012, com luzes LED em formato de constelações

Sebastian Vettel pronto para o GP de Singapura em 2012 Foto: @jmd_helmets

Capacete de bronze de Sebastian Vettel para o GP do Mónaco de 2014

O capacete de Sebastian Vettel para o GP do Mónaco de 2014 destaca-se Foto: @motorsportcomtr

Capacete de Romain Grosjean no GP de Abu Dhabi de 2020, com desenhos dos seus filhos para marcar a sua última corrida

Um capacete de piloto da Fórmula 1 com desenhos Foto: grosjeanromain

Capacete de Lando Norris para o GP Alemão de 2020, pintado à mão, para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental

Capacete de Lando Norris Foto: @lando

Capacete de Lando Norris para o GP Britânico de 2021, em homanagem aos trabalhadores indespensáveis britânicos

Capacete de Lando Norris agradece a trabalhadores essenciais no GP Britânico Foto: @lando

Capacete de Valtteri Bottas para a o GP de Austin de 2021, uma recriação do mural original da 6th street de Austin

Valtteri Bottas usou capacete especial no GP de Austin 2021 Foto: @valtteribottas

Capacete "no war" de Sebastian Vettel para o GP de Bahrain de 2022

Vettel usa capacete "No War" em solidariedade com a Ucrânia Foto: @jmd_helmets

Capacete de Alex Albon para o GP Britânico de 2022, com uma ilustração dos seus animais de estimação

Capacete personalizado com algo pessoal do piloto Foto: @alex_albon

Capacete de Mick Schimacher para o GP do Japão de 2022, pintado à mão com uma ilustração de flores de cerejeira

Mick Schumacher usa capacete com flores de cerejeira, símbolo temático do Japão Foto: @mickschumacher

Capacete de Lewis Hamilton para o GP do Japão 2022, desenhado pelo artista Takashi Murakami

Lewis Hamilton usa capacete de Takashi Murakami no GP do Japão 2022 Foto: @takashipom

Capacete "basketball" de Lando Norris para o GP de Miami de 2022

Lando Norris usou capacete temático de basquetebol no GP de Miami 2022 Foto: @lando

Capacete de Lewis Hamilton para o GP do Japão de 2023, inteiramente cromado, em colaboração com o artista japonês Hajime Sorayama

Capacete cromado de Lewis Hamilton para o GP do Japão 2023 Foto: @lewishamilton

Capacete de Lando Norris para o GP da Hungria de 2024, pintado à mão, em parceria com uma empresa húngara especializada em porcelana de luxo

Lando Norris apresenta capacete criado com empresa húngara para GP da Hungria Foto: @lando

Capacete "Australian Optimism" de Daniel Ricciardo para o GP da Australia de 2024, pintado à mão com ilustração de espécies nativas

Capacete pintado à mão Foto: @baylasportsf1

Capacete de George Russel para o GP de Abu Dhabi de 2024, para marcar a despedida do colega de equipa da Mercedes - Lewis Hamilton

Um capacete que celebra a parceria de Hamilton e Russel na Mercedes Foto: @georgerussell63

Capacete de Charles Leclerc para o GP da China de 2025

Novo capacete de Charles Leclerc no GP da China de 2025 Foto: @charles_leclerc

Capacete "Art in Motion" de Lando Norris, para o GP de Las Vegas 2025, um capacete pintado à mão, criado em colaboração com o artista Werner Bronkhorst