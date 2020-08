Maior opositor de Putin envenenado

Quem divulgou o seu estado de saúde foi a sua porta-voz Kira Yarmysh. A porta-voz contou no Twitter que o avião foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Omsk, pelo incidente com o político. Kira acrescenta também que suspeitam que o político tenha sido envenenado com algo que foi misturado com o chá que bebeu, por ter sido a única coisa que ingeriu. Explica também que os médicos dizem que a toxina foi absorvida mais rapidamente devido à bebida ser quente. "O Alexei está inconsciente" escreveu, de acordo com a tradução feita pela BBC.

Kira contou que inicialmente os médicos estavam dispostos a partilhar informação, mas que entretanto os testes que iam efetuar tinham de ser adiados, disse também que a polícia já tinha chegado ao hospital.

No entanto, um dos médicos que estava envolvido disse à Reuters que não havia certezas de que Navalny tinha sido envenenado, só que era uma das possibilidades.

A porta-voz de Navalny afirmou ainda de um incidente semelhante do ano passado em que o político sofreu de uma reação alérgica e um médico lhe disse que pode ter resultado de um envenenamento químico desconhecido.

Sabe-se que Navalny fundou a Fundação Anti-Corrupção em 2011, e que é líder da oposição democrática na Rússia, o que faz do político, o maior opositor de Vladimir Putin. A sua posição política e manifestações já levaram à prisão, processos judiciais e foi também vítima de violência por parte de apoiantes de Putin.