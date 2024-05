Um dia na vida de…Marília Machado dos Santos, a gestora no mundo dos automóveis alemães

Assume a sua paixão pela matemática, pela gestão de equipas e pela música, e revela que os seus "motores" são os desafios e a sua capacidade de adaptação. A gestora refere que numa altura em que a Inteligência Artificial avança a grande velocidade, equilibra habilidades de gestão e inteligência emocional.

A que horas se costuma levantar?

Durante a semana bem cedo, 6:15. Lá em casa começa tudo muito cedo, seja para seja para preparar o dia antes de toda a equipa chegar ao escritório, seja para não falhar a carrinha de transporte do meu filho para o colégio.

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordada?

Em rápidos minutos, rever mentalmente a agenda e prioridades para o dia (por vezes com ajuda da agenda do telemóvel) e autoconvencer-me sempre que consigo realizar tudo o previsto para chegar a casa a tempo de jantar em família.

Qual é a sua rotina quando se levanta?

A normal de todos nós com um pequeno-almoço rápido, organização de rotinas diárias e em algumas fases, aulas online de pilates.

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

O tradicional café (duplo) para acordar, cereais e iogurtes. Em alguns dias com mais tempo, frutas e panquecas, sobretudo ao fim de semana.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Pontualmente e por fases, pilates online e, com bom tempo, caminhada rápida de 20 a 30 minutos no jardim junto a casa.

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes…

De automóvel de Miraflores até a Azambuja. Cerca de 40 minutos de manhã que me ajudam a realizar alguns telefonemas, ficar a par das notícias e ouvir alguns podcasts.

Marília Machado dos Santos.

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Um check rápido dos últimos emails do dia anterior que não foram lidos a 100%, e olhar para a agenda do dia e semana em detalhe para assegurar a preparação das reuniões.

A que horas começa a trabalhar?

Normalmente, pelas 8:15, 8:30, salvo se a agenda começa com uma reunião fora do escritório. Nesse caso, a hora é adaptada ao local e/ou viagem.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

Desenvolver o crescimento sustentado da marca Volkswagen, com a rede de concessionários. Assegurar a experiência do cliente a 360º e desenvolver a equipa da marca nas várias áreas e competências.

Como gere o seu tempo?

Sendo a minha base de formação ligada às matemáticas, desafio-me todos os dias a gerir o tempo como um cronómetro, o que nem sempre é fácil. Mas efetivamente, uso e abuso da agenda para planear e organizar o trabalho.

Como lida com a pressão e o stress?

Com mais de 20 anos de trajetória profissional nesta área, com muitos desafios ultrapassados e muitas realidades vividas, a pressão e o stress fazem parte do dia-a-dia como algo que se tem de gerir naturalmente sem nos desviarmos do foco principal e dos nossos objetivos.

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

O lançamento de um novo produto é sempre muito gratificante, entusiasmante e sempre um momento que representa o resultado de um trabalho de equipa enriquecedor e motivante para o próximo projeto ou desafio. Situações menos agradáveis são aquelas para as quais não temos a solução imediata e, quando acontece, tem efeitos colaterais nem sempre fáceis de gerir.

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

Sim. Em direto uma equipa de marketing e uma equipa de vendas e em colaboração outras equipas fundamentais para o sucesso da marca. Com uma calendarização predefinida e estruturada de forma clara e objetiva. Com a equipa direta, estamos fisicamente próximos e, além das agendas bem definidas, o dia-a-dia de partilha e discussão de ideias contribuem para reforçarem as sinergias e melhorar a prossecução de resultados.

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Sim, para café, para trocar ideias com colegas e, por vezes, para desconetar 10 minutos e voltar a conectar com mais energia.

Interrompe o trabalho para almoçar? O que costuma comer e onde?

Sim. Dependendo dos dias, com colegas e equipa no refeitório da empresa. Ou fora quando são reuniões de trabalho e outras situações. Em termos de hábitos alimentares, procuro manter a comida saudável.

Como lida com eventuais críticas e elogios ao seu trabalho?

Por princípio com naturalidade e tirando sempre o melhor de ambas as situações. As críticas permitem-nos evoluir e crescer enquanto profissional e pessoalmente.

O que diria sobre a ideia de que as pessoas com quem se relaciona profissionalmente têm de si?

É sempre difícil ser juiz em causa própria, mas diria focada em objetivos e resultados. Com um nível de exigência elevado e com um ritmo elevado de trabalho.

Ao longo do dia dá importância às redes sociais?

Importância relativa, mas é algo que sigo sobretudo as páginas profissionais que fazem sentido para a atividade profissional.

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

As normais de viagens aos fins de semana para sair da rotina e acompanhar o meu filho ainda pequeno em alguma das muitas atividades que pratica.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

Dependendo do dia entre as 19:00 e as 20:00, mas com objetivo de terminar pelas 19:00, sempre que possível.

"Leva" trabalho para casa?

Mais do que gostaria, mas normalmente sim. Efetivamente, em algumas situações, sobretudo de concentração, acaba por ser uma opção que funciona. No entanto, grande parte das vezes, para tratar de algo que durante o dia acabou por ficar na lista por analisar e é necessário para o dia seguinte.

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Sim diariamente com colegas com responsabilidades idênticas. Acabamos por encontrar formas diferentes de abordar os mesmos pontos, isto sobretudo no caminho escritório-casa. E em casa, como estamos ambos no mesmo setor há mais de 20 anos, evitamos.

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Não existe uma tendência repetitiva, dependendo das situações, tanto pode ser uma ou duas vezes por mês ou com outra cadência adaptada as necessidades da atividade.

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Diferenças de rotina completamente diferentes: seja em horários seja em dinâmicas familiares. No fim de semana procuro desligar o profissional e ligar apenas o familiar.

Quais são os seus hábitos de jantar? Horário e exemplo de menu?

O jantar é única refeição de família durante a semana. Menu variado com base no saudável e leve, dado que não acontece muito cedo.

O que faz antes de dormir?

Zapping de notícias, preparar as dinâmicas familiares para o dia seguinte e uma tentativa de ler nem sempre efetiva.

A que horas se costuma deitar e quantas horas dedica ao sono?

Entre as 23:15 e as 00:00. Cerca de 6.30 ou 7 horas. Compensado com 9 horas no fim de semana.

Como mantém o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?



Com muito suporte e compreensão familiar e algum "backup" em casa.

Vê-se a ter outra profissão?

Não tenho uma profissão identificada como objetivo. Estou nesta área há muitos anos e com diferentes funções, algo que gosto bastante. No entanto, independentemente da área e/ou função, sempre ligada a objetivos e resultados com alguma dinâmica de inovação.

O que mais gosta e menos gosta na sua profissão?

Gosto sobretudo de trabalhar por objetivos e resultados.