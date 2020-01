10 coisas que provavelmente não sabia sobre Kobe Bryant

1 Kobe Bryant já foi um guarda-redes, mas decidiu jogar basquetebol. Talvez por isso os seus ténis de assinatura criados em parceria com a Nike foram pensados com base numas chuteiras de futebol, não sendo de cano alto como a maioria das sapatilhas de basquete.

2 Kobe tirou uma noite de folga dos jogos para a sua noite de formatura e levou ninguém menos que a cantora de R&B Brandy consigo.

3 Participou no videoclip da música Bug-A-Boo das Destiny's Child, quando Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams invadem o balneário dos jogadores de basquetebol.



4 Kobe falava italiano fluentemente, porque viveu com a família em Itália, por causa de seu pai, que também foi jogador de basquetebol.

Kobe Bryant no jogo contra os New Orleans Hornets, em Los Angeles, a 20 de abril de 2011 Foto: Keith Birmingham, Pasadena Star-News/SCNG

5 Era fã número 1 de Bruce Lee e torcia pela equipa de futebol AC Milan.

6 Detém o recorde de jogos All-Star consecutivos. Em 1998, estreou-se nos jogos All-Star, tendo jogando em 18 e vencido quatro prémios MVP (Jogador Mais Valioso da NBA) em 2002, 2007, 2009 e 2011, o que também lhe confere um recorde, empatado com Bob Pettit. Foi cinco vezes campeão da NBA (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e também duas vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos, em 2008 e 2012.

Kobe Bryant no jogo contra o Miami Heat no Staples Center, em Los Angeles, a 5 de março de 2000 Foto: Clarence Williams/Los Angeles Times via Getty Images

7 Deve o seu nome a um bife. Joe e Pam Bryant estavam a decidir o nome do filho num restaurante e gostaram do que havia de mais caro na carta, o corte japonês especial chamado Kobe Beef. O segundo nome, Bean, veio da alcunha do pai, jellybean.

8 Bryant marcou mais pontos por um único jogador num jogo desde 1962, especificamente 81. Ocupava o segundo lugar até este ano, tendo superado a pontuação histórica da lenda Michael Jordan, com 32.292 pontos em dezembro de 2014. O seu recorde foi ultrapassado por Lebron James (33.655), e Kobe parabenizou-o pela sua conquista na sua conta do Twitter na manhã deste domingo. Foi o seu último tweet antes do acidente fatal a bordo de uma helicóptero em Calabasas, a 26 de janeiro de 2020.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) 26 de janeiro de 2020

Kobe Bryant na 90ª. edição dos prémios Óscar, a 4 de março de 2018 Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

9 Após o sucesso da carreira no basquetebol, Bryant ganhou um Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 2018. O filme Dear Basketball (2017), realizado por Glen Keane, é baseado na sua história ainda em menino quando sonhava ser jogador de basquetebol. Kobe é o único atleta a vencer um campeonato de basquete e um Óscar.

10 Kobe Bryant chegou a fazer um contrato com a Sony que nunca saiu do papel mas ajudou-o a conhecer a mulher. Enquanto gravava algumas canções no estúdio, Kobe resolveu fazer uma pausa e ver um videoclip. Uma das dançarinas chamou sua atenção. O disco nunca saiu, mas Bryant e Vanessa Laine casaram-se a 18 de abril de 2001. O casal teve quatro filhas: Gianna Maria-Onore, Natalia Diamante (17 anos), Bianka Bella (3 anos) e Capri Kobe (7 meses). Gianna, de 13 anos, faleceu no mesmo acidente que o pai.

Gianna e Kobe Bryant a 27 de julho de 2019, em Las Vegas Foto: Ethan Miller/Getty Images