Sempre sonhou andar de helicóptero? Esta é a oportunidade

A ideia de viajar de helicóptero sobre o estuário do Tejo ou a foz do Douro parece uma ideia de filme, mas era um velho sonho meu, mulher que adora voar e só não foi comandante de avião porque isso envolvia muita Matemática. Concretizei-o num curto passeio sobre o estuário do Tejo, a partir do heliporto de Algés, que não só me permitiu perceber que um helicóptero nada tem a ver com um avião, como nos dá a ver a beleza do mundo como ela deve ser vista, pelo menos uma vez na vida. Este deslumbramento estará ao alcance de 10 membros da Uber One nos próximos dias 19 e 21 (Lisboa) e 20 de junho (Porto). Para que tal aconteça, os utilizadores terão de se inscrever na plataforma até 16 de junho e escrever uma boa frase sobre o impacto que a marca tem na sua vida. Os mais criativos farão o percurso entre Cascais (Tires) e o heliporto de Algés. Já no norte do país, o helicóptero Uber One vai levar os subscritores da Maia (Vilar de Luz) para o Porto (Massarelos). A Uber assegura ainda as deslocações de e para o heliporto.

A Uber está a oferecer uma viagem de helicóptero. Foto: DR

As celebrações do décimo aniversário da presença da marca em Portugal passarão ainda por outras experiências não menos singulares. A 20 de julho, será possível a 5 membros Uber One jogar ténis com o melhor jogador português de sempre, João Sousa. Como se para fazer História não bastasse, os vencedores do passatempo serão ainda os últimos "rivais" do campeão, uma vez que este fez a sua despedida oficial em Abril passado. As inscrições abrem no início de julho e os membros Uber One receberão um email com a informação.

A Uber está a oferecer uma viagem de helicóptero. Foto: DR

Em setembro, a ação passa dos courts para a sua cozinha, com a oportunidade de receber os chefs dos melhores restaurantes parceiros do Uber Eats em casa, para proporcionar refeições especiais, até 10 comensais. Este passatempo é extensivo a todo o país.

Como frisou Francisco Vilaça na apresentação deste programa de festejos: "Inovar está no ADN da Uber, que há 10 anos reinventa a mobilidade em Portugal. Queremos ir mais longe na relação com o consumidor, pelo que a partir de hoje, a subscrição Uber One passa a aliar aos seus benefícios competitivos de entregas e viagens, únicos no mercado, uma componente aspiracional, ao proporcionar experiências exclusivas, verdadeiramente únicas e inesquecíveis, apenas acessíveis a membros. É com orgulho que continuamos a inovar, sendo Portugal o primeiro mercado a avançar com a criação deste projeto, reforçando ainda mais o valor da subscrição Uber One." O programa de experiências únicas da Uber One promete estender-se a médio prazo a outras áreas de atividade. Como se viu na sessão de apresentação, que pôs os jornalistas presentes literalmente de cabeça no ar, ideias não faltam e a imaginação é o limite.