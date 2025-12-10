Viver

Da rota da seda à dolce vita. O novo boom dos comboios de luxo

Com o imaginário do Expresso do Oriente bem presente, embarcamos em alguns dos itinerários de comboio mais bonitos do mundo. Viagens que nos encantam pelas paisagens, mas sobretudo pela elegância destes autênticos hotéis em movimento.

10 de dezembro de 2025 | Safiya Ayoob
