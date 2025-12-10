Da rota da seda à dolce vita. O novo boom dos comboios de luxo
Com o imaginário do Expresso do Oriente bem presente, embarcamos em alguns dos itinerários de comboio mais bonitos do mundo. Viagens que nos encantam pelas paisagens, mas sobretudo pela elegância destes autênticos hotéis em movimento.
Os melhores designs de capacetes da Fórmula 1
Neste desporto em que o rosto raramente é visto, os capacetes deixaram de ser simples elementos de segurança para se tornarem extensões da personalidade de cada piloto – e, mais recentemente, verdadeiros objetos de design. Reunimos algumas das criações mais memoráveis.
Da simplicidade radical ao pormenor extremo: os gadgets para experimentar agora
Uma câmara minimalista contrasta com o detalhe de um brinquedo para gente grande. Na lista, um capacete para as “elétricas” e uma máquina que recria o ar livre… onde uma grelha fica sempre bem.
“Para Lá do Muro”, toda a verdade sobre a vida dos alemães de leste
A historiadora e jornalista Katja Hoyer, que começou a sua vida atrás do muro, tece uma narrativa rica sobre a história e o quotidiano da Alemanha Oriental.
O que tem em comum Bill Gates, Jeff Bezos e Steve Jobs? Além de avultadas fortunas, partilham hábitos financeiros semelhantes.
Os cientistas descobriram o número mágico por uma boa causa: previnir o cancro de próstata.
Perder peso a caminhar é uma missão possível e bastante recomendável. Mostramos como atingir o objetivo.
De bebidas para desportistas a direitos de transmissão, os diversos investimentos do jogador do FC Barcelona parecem não ter fim.