Expo Osaka 2025. O esplendor de Portugal em exposição
O Pavilhão de Portugal, desenhado pelo arquiteto Kengo Kuma, alia tradição e modernidade, convidando os visitantes a mergulhar numa experiência imersiva que valoriza o oceano como motor de desenvolvimento, encontro de culturas e símbolo de responsabilidade partilhada.
Desde 13 de abril de 2025 que Portugal dá a conhecer ao mundo algumas das suas melhores qualidades na Expo Mundial de Osaka, no Japão. Sob o lema "Oceano, Diálogo Azul", a participação portuguesa afirma a histórica ligação do país ao mar e reforça o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular o ODS 14, dedicado à conservação e utilização sustentável dos oceanos e recursos marinhos, e o ODS 7, que promove o acesso universal a energia fiável, sustentável e moderna. O Oceano, que há quase cinco séculos aproximou portugueses e japoneses, surge agora como tema central de um projeto que conjuga cultura, ciência, inovação e cooperação internacional.
O Pavilhão de Portugal, desenhado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, é a peça central desta participação. Situado na zona Empowering Lives do recinto da Expo, o edifício destaca-se pela conceção sustentável e pela forma como traduz o dinamismo do mar. A utilização de cordas suspensas, redes recicladas e uma instalação cénica em forma de onda cria uma imagem de grande impacto visual, transmitindo a ideia de fluidez, movimento e imersão. Mais do que uma estrutura arquitetónica, o Pavilhão funciona como um “farol” no recinto, convidando os visitantes a mergulharem no universo marítimo português e a refletirem sobre o papel essencial dos oceanos para o futuro comum.
A mostra expositiva divide-se em dois núcleos que combinam o conhecimento científico com a experiência sensorial e cultural. Um deles revisita a longa relação entre Portugal e o Japão, assente no primeiro contacto registado em 1543, valorizando a partilha de saberes e a herança comum. O outro projeta o futuro, dando a conhecer as tecnologias e os projetos nacionais que colocam Portugal na vanguarda da economia azul sustentável. Os visitantes podem ainda usufruir de uma experiência multimédia interativa, provar a gastronomia portuguesa no restaurante "Mar de Portugal", adquirir produtos sustentáveis e identitários na loja e participar numa programação cultural, científica e económica que reforça a internacionalização do país.
A participação de Portugal na Expo 2025 Osaka é também um palco privilegiado para a diplomacia económica e cultural, promovendo setores estratégicos como a economia azul, o turismo e a cultura. Estima-se que o evento receba mais de 28 milhões de visitantes, dando a Portugal uma oportunidade ímpar de mostrar ao mundo a sua capacidade de inovação, a riqueza da sua herança cultural e a visão de futuro assente na sustentabilidade. Mais do que uma exposição, trata-se de um diálogo aberto com outras nações sobre os desafios globais que enfrentamos, colocando o oceano como elo de ligação, motor de desenvolvimento e fonte de inspiração.
