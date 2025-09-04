Cervejaria Portugália celebra 100 anos com uma nova imagem em Belém

Talvez já tivesse reparado nas renovações feitas nos restaurantes Portugália dos centros comerciais, ou até na renovação da icónica e original Cervejaria Portugália da Avenida Almirante Reis, em 2024. Agora, o Grupo Portugália anuncia a reabertura da Portugália Belém, uma das suas cervejarias mais emblemáticas, após a renovação do espaço.

José Maria Carvalho Martins, Diretor-Geral da Portugália, comenta que “esta remodelação traduz na perfeição a combinação entre tradição e contemporaneidade, oferecendo aos nossos clientes uma experiência única num dos locais mais emblemáticos de Lisboa.".

Portugália Belém Foto: DR

Situada na super agradável zona de Belém, junto ao padrão dos descobrimentos, rodeada de monumentos, museus, e com uma vista incrível sobre o rio Tejo, esta localização oferece uma experiência gastronómica e cultural portuguesa tanto a clientes locais como a turistas. Agora, completamente renovada, com um espaço mais dinâmico, mas efetivamente sem perder a sua essência enquanto símbolo e espaço de confraternização, a reabertura da Portugália Belém reforça o sucesso da estratégia de modernização da marca, que foi ao longo da sua história evoluindo e resistindo às várias mudanças de comportamento e necessidades dos clientes.

Portugália Belém reabre com nova imagem para celebrar 100 anos

O projeto de arquitetura foi desenvolvido por Inês Moura, responsável também pela renovação da Portugália Almirante Reis. O novo espaço ganhou vida com a intervenção da artista Kruella d’Enfer, que criou um painel de azulejos vibrante das paredes ao teto; a obra incluiu também materiais como pedra, inox e madeira. Um outro destaque vai para o balcão central, pensado para devolver protagonismo à tradicional experiência de comer ao balcão, típica da experiência na Portugália.

Portugália Belém Foto: DR

Para além do rebranding da identidade visual, assinada por Farelo Studio e Luís Mileu Studio, e renovação dos espaços de restauração, juntam-se, aos famosos bifes e clássico marisco, novos pratos no menu.