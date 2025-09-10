Lisbon Marriott lança campanha solidária “You Eat, We Give”
Nos meses de setembro e outubro, o Lisbon Marriott convida clientes e parceiros a transformar os seus momentos de partilha e gastronomia em gestos concretos de solidariedade. Por cada refeição servida no restaurante CITRUS, será doado €1 à instituição Casa.
O Lisbon Marriott Hotel volta a juntar-se ao movimento solidário internacional “You Eat, We Give”. Durante esta iniciativa cada refeição representa um contributo direto para uma causa essencial, ou seja, por cada refeição servida no restaurante CITRUS do Lisbon Marriott Hotel, será doado 1 euro à instituição parceira Casa, que se dedica ao apoio de crianças, jovens e famílias em risco, promovendo oportunidades de desenvolvimento e integração social.
Esta iniciativa reforça o compromisso do Lisbon Marriott com a comunidade e com práticas sustentáveis, permitindo também que os hóspedes façam parte de um projeto de impacto real como refere Paula Lino, Diretora de Operações do Lisbon Marriott Hotel. “Acreditamos que a hospitalidade vai muito além das nossas portas", afirmou, num comunicado de imprensa enviado aos meios de comunicação social. "Ao escolherem o Lisbon Marriott, os nossos hóspedes e clientes participam ativamente num projecto de solidariedade que apoia quem mais precisa. A campanha 'You Eat We Give' é um exemplo simples, mas poderoso, de como pequenas ações podem gerar impacto real na nossa comunidade”.
Ler Devagar considerada uma das livrarias-café mais bonitas do mundo
A lista, votada por cerca de 200 mil ávidos consumidores de café e páginas de livros, inclui livrarias-café (ou cafés-livraria, dependendo das prioridades) nos quatro cantos do mundo. Um top 10 que coloca a lisboeta Ler Devagar na sétima posição.
Arte e fragrância no encontro entre Loewe e Ignasi Monreal
A casa espanhola uniu-se ao artista compatriota para reinterpretar fragrâncias icónicas da coleção Home Scents através de ilustrações e curtas-metragens exclusivas. O projeto transforma aromas botânicos em obras visuais imersivas, num encontro poético entre natureza e criatividade.
Meditação e yoga nos jardins do MAAT
Este verão, o MAAT preparou quatro atividades que combinam bem-estar, criatividade e cultura. Tudo para animar (e relaxar) todos quantos se vêem obrigados a passar a época estival na cidade. E há opções tanto no exterior como no interior do museu.
O que tem em comum Bill Gates, Jeff Bezos e Steve Jobs? Além de avultadas fortunas, partilham hábitos financeiros semelhantes.
Os cientistas descobriram o número mágico por uma boa causa: previnir o cancro de próstata.
Perder peso a caminhar é uma missão possível e bastante recomendável. Mostramos como atingir o objetivo.
De bebidas para desportistas a direitos de transmissão, os diversos investimentos do jogador do FC Barcelona parecem não ter fim.