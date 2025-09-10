Lisbon Marriott lança campanha solidária “You Eat, We Give”

O Lisbon Marriott Hotel volta a juntar-se ao movimento solidário internacional “You Eat, We Give”. Durante esta iniciativa cada refeição representa um contributo direto para uma causa essencial, ou seja, por cada refeição servida no restaurante CITRUS do Lisbon Marriott Hotel, será doado 1 euro à instituição parceira Casa, que se dedica ao apoio de crianças, jovens e famílias em risco, promovendo oportunidades de desenvolvimento e integração social.

Esta iniciativa reforça o compromisso do Lisbon Marriott com a comunidade e com práticas sustentáveis, permitindo também que os hóspedes façam parte de um projeto de impacto real como refere Paula Lino, Diretora de Operações do Lisbon Marriott Hotel. “Acreditamos que a hospitalidade vai muito além das nossas portas", afirmou, num comunicado de imprensa enviado aos meios de comunicação social. "Ao escolherem o Lisbon Marriott, os nossos hóspedes e clientes participam ativamente num projecto de solidariedade que apoia quem mais precisa. A campanha 'You Eat We Give' é um exemplo simples, mas poderoso, de como pequenas ações podem gerar impacto real na nossa comunidade”.