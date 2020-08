Apple passa a valer 2 biliões de dólares

Na quarta-feira passada, dia 19 de agosto, a Apple tornou-se na primeira empresa americana a atingir uma valorização de 2 biliões de dólares quando as suas ações subiram 1,4% para 468,65 dólares, nas trasações a meio da sessão. Este foi um marco histórico para a Apple, cimentando o seu título como a empresa cotada mais valiosa do mundo, além da prova que a pandemia tem sido uma bonança para os gigantes da tecnologia.

Segundo apura o The New York Times, em meados de março o valor da Apple era inferior a 1 bilião de dólares, depois de a bolsa de valores ter mergulhado na incerteza do novo coronavírus, e a 23 de março a Reserva Federal dos Estados Unidos ter lançado novas medidas de mercado. Desde então, o mercado de ações - e particularmente as ações da Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Facebook - disparou em grande medida.

Isto, porque os investidores mais atentos depositaram milhares de milhões de dólares nos gigantes da tecnologia, apostando que a sua imensa dimensão e poder serviriam de "refúgio" contra a recessão provocada pela pandemia. Em conjunto, o valor das cinco empresas supramencionadas aumentou em quase 3 biliões de dólares desde 23 de março, quase o mesmo crescimento que as próximas 50 empresas mais valiosas do S&P 500 juntas, incluindo a Berkshire Hathaway, a Walmart e a Disney, de acordo com a S&P Global, a empresa de análise de mercados. Só a avaliação da Apple aumentou em cerca de 6,8 mil milhões de dólares por dia, mais do que o valor da American Airlines.

Como refere o The New York Times, "o rápido aumento da Apple para 2 biliões de dólares é particularmente espantoso porque a empresa não fez muito de novo nos últimos dois anos. Construiu simplesmente um dos geradores de dinheiro mais eficazes da indústria tecnológica, que tem um controlo tão firme sobre a forma como as pessoas comunicam, se entretêm e fazem compras que já não depende de invenções inovadoras para manter o negócio a crescer."

A Apple atingiu pela primeira vez 1 bilião de dólares em agosto de 2018, após décadas de inovação. A empresa, fundada em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, produziu produtos de referência mundial como o computador Macintosh, o iPod, a App Store e o iPhone.