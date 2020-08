Será este o novo concorrente da Apple e da Samsung?

O ZTE Axon 20 5G é o novo dispositivo da ZTE, tem lançamento previsto para dia 1 de setembro e é o primeiro com uma câmara deste género, antecipando-se a todas as marca. A característica da "câmara debaixo do ecrã" é uma das mais antecipadas e também uma das mais complicadas de atingir - uma câmara que tenha um ecrã por cima recebe menos luz do que uma lente que esteja exposta. Para que funcione corretamente, o ecrã tem de ter alguma transparência, o que pode afetar a qualidade de imagem do ecrã.

O "teaser" feito pela empresa revela que a câmara não será visível – ao contrário do design a que estamos habituados, não estará no cimo do telemóvel ou sairá de dentro dele.

Este lançamento marca mais uma conquista da ZTE, que foi pioneira em vários aspectos - lançou o primeiro smartphone 5G, o smartphone desdobrável, o ecrã sensível à pressão e o ecrã de smartphone 3D a olho nu.

O dispositivo será o primeiro smartphone 5G do mundo produzido em massa com câmara fotográfica debaixo do ecrã.