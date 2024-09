3 filmes a não perder nos últimos dias do Festival MotelX

O MotelX destaca-se entre os festivais de cinema desde 2007, especializando-se na promoção de cinema de terror nacional e internacional. O Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa é o único festival português membro da Méliès International Festivals Federation (Federação dos Festivais Europeus de Cinema Fantástico) e a sua 18ª edição conta com centenas de filmes, longas e curtas-metragens em exibição ao longo dos seus 7 dias.

Para os amantes de terror, sexta-feira 13 é o dia perfeito para arrepiar a espinha. Na noite desta data inquietante, Demi Moore chega ao ecrã da Sala Manoel Oliveira no filme The Substance, da cineasta francesa Coralie Fargeat. The Substance acompanha as emoções e sentimentos de Elisabeth Sparkle, uma estrela em decadência que arrisca em tomar uma droga do mercado negro que replica células para atingir uma versão mais jovem e mais bem-sucedida de si própria, resultando numa intrigante peça de body horror que promete fazer os espectadores contorcerem-se nas suas cadeiras.

The substance Foto: Motelx

No sábado, destaca-se entre a programação o filme Kill, do realizador indiano Nikhil Nagesh Bhat. O que começa com uma premissa romântica quando o comando do exército Amrit vai em busca da mulher dos seus sonhos, noiva contra a sua vontade, rapidamente se torna numa sangrenta jornada de comboio. Apesar de violento, as reviravoltas da história deixam o espectador colado ao ecrã sem deixar tempo para questionar a brutalidade das cenas.

Kill Foto: Motelx

No penúltimo dia de festival, domingo, o realizador irlandês Lorcan Finnegan transporta-nos para as praias australianas através de The Surfer, com Nicolas Cage como protagonista. O filme acompanha um surfista que ao voltar à praia onde surfava na sua infância é humilhado em frente ao seu filho por um grupo de surfistas que se declaram controladores daquela praia. Numa busca por aquilo que fora seu, The Surfer perde-se numa sucessão de eventos que o afastam da realidade, desarmando o espectador que se obriga a questionar a própria realidade a que está a assistir.

The Surfer Foto: Motelx

Para os mais destemidos, destacamos uma exibição surpresa, no último dia de festival, segunda-feira, 16 de setembro, em parceria com a FilmTwist, pelas 21h35 na sala 3.