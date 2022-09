Três filmes a não perder no MOTELX

Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa está de regresso à cidade, para os fãs de terror, fantasia e mistério.

Ressurrections (2022). Foto: IMDB

Um Corpo Aberto (2022). Foto: Motelx

Candy Land (2022). Foto: IMDB

De Andrew Semans e com Rebecca Hall, Tim Roth e Grace Kaufman no elenco, o filme, que estreou no Sundance, é exibido a 11, pelas 21h. É a história de Margaret, uma mulher se vê assombrada por David, um homem do passado, quando tenta equilibrar as obrigações da sua carreira ocupada e o desafio de ser mãe solteira de uma filha ferozmente independente, Abbie. Um filme de terror que combina suspense e crime.Destacamos também o filme O Corpo Aberto, da espanhola Ángeles Huerta, com Victoria Guerra no elenco. Um filme que toma lugar entre Portugal e Espanha (Lobosandaus), no ano de 1909, e que envolve Miguel, um jovem professor. Imaginemos um lugar inóspito, habitado por pessoas distantes e com tradições remotas, que de repente é desinquietado com uma escuridão imensa, uma obsessão amorosa e uma morte inesperada de um habitante desta aldeia serrana. É exibido a 10 de setembro às 21h55.Por fim, no dia 12 é exibido o aterrorizante Candy Land, mostrado em Lacardo, que revela um universo repleto de gore, sexo e fanatismo religioso. O filme segue Remy, uma jovem aparentemente ingénua e devota que é expulsa do seu culto religioso. Sem ter para onde ir, mergulha no mundo subterrâneo das trabalhadoras de sexo nas estações de camiões. É uma sátira ao Sonho Americano, com regresso visual aos anos 70 do século passado.O programa completo pode ser consultado aqui