Um jantar a quatro mãos em torno das algas

Chef Pedro Mendes Foto: DR

Octávio Freitas, chef do restaurante Desarma. Foto: Tiago Maya

Com "O Desafio das Algas", o chef Pedro Mendes convida chefs amigos para, a quatro mãos, criarem pratos inovadores com este ingrediente versátil e saudável., chef do restaurante Desarma, que traz consigo os sabores da Madeira para umPedro Mendes, que, é um fervoroso defensor das algas como um ingrediente culinário essencial. Com anos de estudo e prática, acredita na riqueza e versatilidade das algas, que podem acompanhar uma variedade de proteínas e até serem usadas em sobremesas. Com este novo projeto, Mendes pretende demonstrar as mais-valias culinárias destas habitantes dos mares.O primeiro evento da série promete ser uma experiência gastronómica memorável. Freitas, recém-premiado com uma estrela Michelin, vai colaborar com Mendes para criaronde as algas serão a estrela. Este "dueto à volta das algas" custará, incluindo um pairing vínico com Vinhos de Lisboa. O jantar começará com uma degustação de caviar proporcionada pela Gourmet House Caviar, acompanhada de uma welcome drink.Num comunicado partilhado, Mendes volta a, afirmando: "sou apaixonado por algas há muito tempo e quanto mais sei, mais fico fascinado com a sua versatilidade, sabores e texturas. Nesta série de jantares no Áurea, partilho esta minha paixão com amigos cozinheiros que admiro, desafiando-os a trazer novas abordagens e a criar pratos que não deixarão ninguém indiferente."Octávio Freitas, que traz uma rica experiência da gastronomia madeirense e é conhecido pelos seus vinhos Galatrixa, Cagarra e Massaroco Rosé, está entusiasmado com esta parceria: "Cozinhar com o Pedro Mendes no Áurea é para mim mais que um prazer.Pedro, aceito o desafio! Levo comigo sabores da Madeira e prometo deixar todos os comensais desarmados!"O jantar de estreia de "O Desafio das Algas" promete ser uma celebração da criatividade e da excelência culinária, com dois chefs talentosos a explorarem as possibilidades infinitas das algas. Para os entusiastas da gastronomia, este é um evento imperdível que destaca a inovação e a tradição numa refeição inesquecível.