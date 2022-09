The Art of Flavours: o festival de gastronomia que junta 7 estrelas Michelin no Funchal

O festival de gastronomia regressa ao Funchal para a sua terceira edição, a 16 e 17 de setembro. Organizado por Luís Pestana, chef executivo do Reid's Palace e do William Restaurant, The Art of Flavours junta sete chefs distinguidos com estrelas Michelin e ainda dois chefs Rising Stars para uma demonstração de puro talento e maioritariamente nacional.



Não é ao acaso que a Madeira é o local de eleição para a edição de 2022. A ilha, que beneficia de abençoado clima tropical e de uma herança gastronómica ímpar – frutas e vegetais exóticos, vinhos conhecidos nos quatro cantos do globo e alguns dos peixes mais frescos da Europa – é uma autêntica joia em pleno Oceano Atlântico. O festival contará com nomes Michelin como Arnaldo Azevedo (Vila Foz, Porto), José Lopes (Bon Bom, Carvoeiro), Luís Brito (A Ver Tavira, Tavira), Louis Anjos (Al Sud, Lagos), Tiago Bonito (Largo do Paço na Casa da Calçada, Amarante) e ainda Nello Cassese (Ristorante Hotel Cipriani no Copacabana Palace, um hotel Belmond, no Brasil).



The Art of Flavours arranca com o Stars Dinner, onde todos os chefs com estrelas Michelin se juntarão para criar um sublime menu de degustação no William Restaurant. A carta será harmonizada com os vinhos da Quinta da Bacalhôa, referência nacional, sendo o jantar finalizado em torno do whiskey James Martin, cuja prova exclusiva irá contar com a presença de um especialista da Moët Hennessy. No dia seguinte, 17, este sonho gastronómico termina com uma luxuosa celebração ao ar livre, que irá reunir os dois chefs Rising Superstars - Júlio Pereira do Kampo e Selim Latrous do The Wanderer, ambos no Funchal - cinco sous-chefs do Reid's Palace, os já referidos sete chefs com estrelas Michelin e ainda diversos enólogos e produtores de vinho.



O jantar fará as delícias do amantes de gastronomia e viticultura com uma viagem por produtos de extrema qualidade, do caviar ao champanhe, das sobremesas ao vinho fortificado da Madeira. A cereja em cima do bolo é que tudo acontecerá na área da piscina do hotel, com uma vista idílica sobre a Baía do Funchal e o mar.



Informações úteis



O pacote de alojamento Culinary Delights tem um valor de 1282 euros (válido para estada mínima de três noites para duas pessoas em quarto Deluxe, incluindo o pequeno almoço buffet, tratamento VIP e entradas para o Stars Dinner e a Food Party).



A entrada por pessoa para o Stars Dinner tem o valor de €220 e para a Food Party €150. Um preço especial de 280 euros foi criado para os dois jantares. Ambos os eventos têm início pelas 19h30, a reserva antecipada é recomendada e poderá ser feita através dos seguintes contactos: +351 291 71 71 71 ou reservations.rds@belmond.com