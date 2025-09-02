Sabores / Prazeres

Semana da Tasca: petiscos portugueses chegam à mesa no Zunzum Gastrobar

Chef Marlene Vieira prepara a quarta edição do evento com menus especiais temáticos. Pica-pau de polvo e prego no pão são alguns dos petiscos tradicionais pensados para a semana entre 28 de setembro e 5 de outubro.

Zunzum
Zunzum Foto: Manuel Manso
02 de setembro de 2025 | Must

O amor da Chef Marlene Vieira pela gastronomia portuguesa não é uma novidade. Com 28 anos de carreira e distinguida recentemente com uma Estrela Michelin, a Chef destaca-se pela reinvenção da cozinha tradicional portuguesa, desafiando o tradicional e criando pratos com base em técnicas contemporâneas mas sempre com sabores e temperos históricos e característicos.

Assim sendo, a gastronomia tradicional portuguesa serve de mote para a 4ª edição de menus especiais temáticos do Zunzum Gastrobar, seguida pelas anteriores Semana do Marisco e Semana do Leitão.

Semana da Tasca
Semana da Tasca Foto: DR

Com um menu inteiramente dedicado à gastronomia portuguesa, a Chef adianta que o menu “será composto por alguns dos melhores petiscos nacionais”, e, por isso, não será de estranhar que, de 28 de setembro a 5 de outubro, encontre no Zunzum opções como pataniscas e pastéis de bacalhau, pica-pau de polvo, prego no pão, asinhas de frango com molho picante, entre outros clássicos populares e irresistíveis.

Pataniscas de bacalhau
Pataniscas de bacalhau Foto: Manuel Manso

O Zunzum, liderado pela Chef Marlene, fica no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, uma zona envolvente e recentemente reabilitada. Este novo espaço tem um conceito “cool” e apresenta-se como uma porta de entrada para conhecer o melhor que a nossa cultura tem para oferecer. Para além da celebração da cozinha moderna portuguesa com comida descomplicada e divertida, oferece música e cocktails, num espaço com decoração marcante.

Zunzum
Zunzum Foto: Manuel Manso

Para assegurar mesa e provar as delícias nacionais exclusivas da Semana da Tasca, basta fazer reserva através do site ou do (+351) 915 507 870. 

