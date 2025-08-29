Fuerteventura. Um pedaço de paraíso canário para prolongar as férias
Se ainda não está na disposição de enfiar o fato de banho na gaveta, mas sente que o verão, por aqui, já está nos finalmentes, que tal dar um salto a uma das ilhas Canárias? Aproveite para conhecer a Casa Montelongo, um pequeno hotel de charme que faz lembrar um riade.
O outono pode ser desanimador. Ainda não estamos lá, mas já falta menos de um mês e o tempo por estes dias tem transmitido sérias vibes outonais, pelo menos em Lisboa e arredores. Se ainda tem uns dias de férias para tirar antes do inverno e gostava de ir para um sítio quente e paradisíaco antes que o frio se instale definitivamente, temos uma sugestão para si. Afinal, se há coisa que não nos falta aqui à volta é ilhas e toda a gente sabe que as ilhas são pequenos pedaços de paraíso – excepto, talvez, a ilha da Queimada, no Brasil, que é o território do mundo com mais cobras venenosas por metro quadrado. Mas as férias de outono tendem a ser curtas e não há tempo a perder com viagens longas, portanto, não vamos mandá-lo para o Brasil. Aliás, não vamos mandá-lo para lado nenhum, que isto ainda é uma democracia. Vamos, isso sim, sugerir-lhe que se retire para Fuerteventura, uma das lindas e acolhedoras ilhas Canárias.
É lá que fica a Casa Montelongo, um retiro de inspiração arquitetónica e artística, localizado em La Oliva, no norte da ilha. Este pequeno hotel de charme abriu no início de 2024 e resulta da renovação de uma casa do século XIX, originalmente da família Montelongo e que também funcionava como antigo casino local, com teatro e salão de festas.
O projeto de restauro foi liderado pelo arquiteto canário Néstor Pérez Batista, com o objetivo de preservar a estrutura original, ao mesmo tempo que introduziu elementos contemporâneos, luz natural e harmonia entre interior e exterior. Com recurso a materiais tradicionais das Canárias, como pedra, madeira, barro, cal e vidro, Pérez Batista concebeu dois espaços distintos que se integram de forma harmoniosa na envolvente natural e refletem a cultura local. Porquê dois espaços? Porque o alojamento consiste em duas suítes independentes, criadas a partir da antiga casa e do antigo teatro, e que hoje, adequadamente, se chamam Old House e Old Theatre. Partilham um grande pátio central com piscina de água salgada.
Cada espaço foi desenhado individualmente, mas, ao mesmo tempo, ligado ao pátio através de aberturas nas fachadas interiores, reforçando a sensação de abertura e transparência, evitando a quebra da continuidade espacial e garantindo a fluidez da relação entre ambos. Esta estratégia procurou apropriar-se dos espaços exteriores e transformá-los em mais uma divisão das duas unidades residenciais, criando o que se assemelha a um riade marroquino, com as duas casas voltadas para o pátio interior.
O estilo é minimalista e luminoso, com interiores quase todos em branco, realçados por móveis e obras de arte coloridas. A escultura abstrata de Óscar Latuag no pátio celebra a flora local, projetando uma dança de luz e sombras conforme o dia passa. O desenho arquitetónico visa transmitir uma sensação de calma, clareza e conexão com o ambiente natural – um verdadeiro refúgio slow-living, exclusivo para adultos, perfeito para fugir do mundo.
Ambas as casas dispõem de cozinha. Não obstante, todas as manhãs, é possível desfrutar de um pequeno-almoço continental ou à la carte, com pastelaria fresca, fruta e sumo, entregue à hora escolhida.
Aproveite a estadia em La Oliva para conhecer o vulcão Calderón Hondo, em Lajares, que fica a 10 minutos de carro. Uma vez lá, poderá fazer uma caminhada até à cratera, que vale muito a pena pelas vistas incríveis. Se não abdica de uma boa praia, não deixe de visitar o Parque Natural das Dunas de Corralejo, a 20 minutos de carro, com as suas imensas dunas junto ao mar, ideal para passeios e banhos. Logo a seguir às dunas tem as praias de Corralejo, com areia branca e água turquesa. Aqui pode também apanhar o ferry rumo à ilha de Lobos, uma pequena ilha selvagem, ótima para caminhadas e snorkeling. Já em El Cotillo, também a escassos 15 ou 20 minutos de carro, encontrará praias tranquilas, lagoas naturais e lindíssimos pores-do-sol.
Ao sábado de manhã poderá visitar o mercado de La Oliva, com produtos locais e artesanato – um caminho que se faz a pé a partir da Casa Montelongo. Reserve o resto do dia para conhecer o centro histórico de La Oliva, em particular a igreja de Nossa Senhora da Candelária e a Casa de los Coroneles, um dos edifícios históricos mais importantes da ilha. Um pouco mais longe, a 40 minutos de carro, fica a antiga capital, Betancuria, uma vila histórica no interior montanhoso, com diversas igrejas, conventos e museus, e que merece, sem dúvida, uma visita.
Fuerteventura é a ilha perfeita para quem já esteve em Tenerife e em Gran Canária e teria preferido ver-se no meio de menos gente. E quem é que não prefere?
Miraval escolhe Vila Vita Parc para instalar o segundo lounge europeu
Este espaço sofisticado de convívio segue o modelo do primeiro lounge europeu da marca, no resort de cinco estrelas Katikies, em Santorini.
Yoga e meditação na aldeia de xisto do Talasnal
Cure a ressaca de fim do verão com um retiro no meio da natureza, que junta práticas curativas às celebrações do magusto.
Lanzarote. Um refúgio lunar a flutuar no Atlântico
É numa das ilhas mais orientais das Canárias que fica a pequena unidade hoteleira La Casita de Femés. A propriedade é composta por duas casas rurais tradicionais que foram transformadas num retiro boho-chic, mas com todo o respeito pela paisagem natural.
Uma lista elaborada pela Global Finance, revista financeira americana, que todos os anos compila os país mais abastados do mundo com base em variáveis que ultrapassam a mera noção do PIB.
Ao contrário do que se possa pensar, o futuro não está nos criadores de conteúdo, cirurgiões ou advogados. Muito pelo contrário.
Com um nível de vida tão acessível, é impossível resistir a estes paraísos.
Fica numa das zonas mais prestigiadas de Los Angeles, no bairro de Bel Air, e estará em leilão entre 28 de fevereiro e 2 de março.