Fuerteventura. Um pedaço de paraíso canário para prolongar as férias

O outono pode ser desanimador. Ainda não estamos lá, mas já falta menos de um mês e o tempo por estes dias tem transmitido sérias vibes outonais, pelo menos em Lisboa e arredores. Se ainda tem uns dias de férias para tirar antes do inverno e gostava de ir para um sítio quente e paradisíaco antes que o frio se instale definitivamente, temos uma sugestão para si. Afinal, se há coisa que não nos falta aqui à volta é ilhas e toda a gente sabe que as ilhas são pequenos pedaços de paraíso – excepto, talvez, a ilha da Queimada, no Brasil, que é o território do mundo com mais cobras venenosas por metro quadrado. Mas as férias de outono tendem a ser curtas e não há tempo a perder com viagens longas, portanto, não vamos mandá-lo para o Brasil. Aliás, não vamos mandá-lo para lado nenhum, que isto ainda é uma democracia. Vamos, isso sim, sugerir-lhe que se retire para Fuerteventura, uma das lindas e acolhedoras ilhas Canárias.

Casa Montelongo em Fuerteventura: um refúgio de tranquilidade num hotel de charme Foto: DR

É lá que fica a Casa Montelongo, um retiro de inspiração arquitetónica e artística, localizado em La Oliva, no norte da ilha. Este pequeno hotel de charme abriu no início de 2024 e resulta da renovação de uma casa do século XIX, originalmente da família Montelongo e que também funcionava como antigo casino local, com teatro e salão de festas.

O projeto de restauro foi liderado pelo arquiteto canário Néstor Pérez Batista, com o objetivo de preservar a estrutura original, ao mesmo tempo que introduziu elementos contemporâneos, luz natural e harmonia entre interior e exterior. Com recurso a materiais tradicionais das Canárias, como pedra, madeira, barro, cal e vidro, Pérez Batista concebeu dois espaços distintos que se integram de forma harmoniosa na envolvente natural e refletem a cultura local. Porquê dois espaços? Porque o alojamento consiste em duas suítes independentes, criadas a partir da antiga casa e do antigo teatro, e que hoje, adequadamente, se chamam Old House e Old Theatre. Partilham um grande pátio central com piscina de água salgada.

Casa Montelongo em Fuerteventura: um refúgio minimalista para uma escapada das ilhas Canárias Foto: DR

Cada espaço foi desenhado individualmente, mas, ao mesmo tempo, ligado ao pátio através de aberturas nas fachadas interiores, reforçando a sensação de abertura e transparência, evitando a quebra da continuidade espacial e garantindo a fluidez da relação entre ambos. Esta estratégia procurou apropriar-se dos espaços exteriores e transformá-los em mais uma divisão das duas unidades residenciais, criando o que se assemelha a um riade marroquino, com as duas casas voltadas para o pátio interior.

O estilo é minimalista e luminoso, com interiores quase todos em branco, realçados por móveis e obras de arte coloridas. A escultura abstrata de Óscar Latuag no pátio celebra a flora local, projetando uma dança de luz e sombras conforme o dia passa. O desenho arquitetónico visa transmitir uma sensação de calma, clareza e conexão com o ambiente natural – um verdadeiro refúgio slow-living, exclusivo para adultos, perfeito para fugir do mundo.

Ambas as casas dispõem de cozinha. Não obstante, todas as manhãs, é possível desfrutar de um pequeno-almoço continental ou à la carte, com pastelaria fresca, fruta e sumo, entregue à hora escolhida.

Casa Montelongo em Fuerteventura: refúgio com piscina e arquitetura minimalista perto de La Oliva Foto: DR

Aproveite a estadia em La Oliva para conhecer o vulcão Calderón Hondo, em Lajares, que fica a 10 minutos de carro. Uma vez lá, poderá fazer uma caminhada até à cratera, que vale muito a pena pelas vistas incríveis. Se não abdica de uma boa praia, não deixe de visitar o Parque Natural das Dunas de Corralejo, a 20 minutos de carro, com as suas imensas dunas junto ao mar, ideal para passeios e banhos. Logo a seguir às dunas tem as praias de Corralejo, com areia branca e água turquesa. Aqui pode também apanhar o ferry rumo à ilha de Lobos, uma pequena ilha selvagem, ótima para caminhadas e snorkeling. Já em El Cotillo, também a escassos 15 ou 20 minutos de carro, encontrará praias tranquilas, lagoas naturais e lindíssimos pores-do-sol.

Ao sábado de manhã poderá visitar o mercado de La Oliva, com produtos locais e artesanato – um caminho que se faz a pé a partir da Casa Montelongo. Reserve o resto do dia para conhecer o centro histórico de La Oliva, em particular a igreja de Nossa Senhora da Candelária e a Casa de los Coroneles, um dos edifícios históricos mais importantes da ilha. Um pouco mais longe, a 40 minutos de carro, fica a antiga capital, Betancuria, uma vila histórica no interior montanhoso, com diversas igrejas, conventos e museus, e que merece, sem dúvida, uma visita.

Fuerteventura é a ilha perfeita para quem já esteve em Tenerife e em Gran Canária e teria preferido ver-se no meio de menos gente. E quem é que não prefere?