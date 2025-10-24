Sabores / Prazeres

JNcQUOI Asia apresenta novos pratos no menu “Express Lunch”

Se está a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, saiba que há novo Menu Executivo no JNcQUOI Asia.

Novos pratos no menu "Express Lunch" do JNcQUOI Asia, na Avenida da Liberdade, em Lisboa Foto: DR
24 de outubro de 2025 | Inês Costa / com Maria Salgueiro

O “Express Lunch” é uma proposta pensada para uma refeição mais rápida mas não por isso menos agradável, para quem quer viver uma experiência gastronómica de excelência e aproveitar ao máximo a . E, a partir de agora, está de regresso ao com novas opções e novos pratos com o toque irreverente que define a assinatura deste restaurante na .

Mário Esteves, chef dos restaurantes e quem lidera a cozinha do JNcQUOI Asia, destaca as novidades: para entradas - o rolo crocante de camarão e molho de ameixa e o sunomono de peixe; que se juntam agora à sopa miso com tofu e wakame, à seleção de Dim Sum e à salada de espinafres e tofu com molho sésamo. Como prato principal, surgem também duas novidades: o donburi de frango yakitori e o salmão teriyaki com sunomono de pepino, que enriquecem a seleção que já incluía os noodles de char shiu tailandeses com wontons de camarão, e uma seleção de sushi e sashimi e tofu agridoce.

Sunomono de peixe, nova opção de entrada do menu "Express Lunch" no JNcQUOI Asia, em Lisboa
Sunomono de peixe, nova opção de entrada do menu "Express Lunch" no JNcQUOI Asia, em Lisboa Foto: DR

O “Express Lunch” está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 16h00, por €37 por pessoa. Nesta opção de menu pode escolher uma de várias sugestões de entradas e pratos principais, e inclui ainda uma bebida (refrigerante, cerveja ou copo de vinho selecionado pelo sommelier) e café.

