JNcQUOI Asia apresenta novos pratos no menu “Express Lunch”

O “Express Lunch” é uma proposta pensada para uma refeição mais rápida mas não por isso menos agradável, para quem quer viver uma experiência gastronómica de excelência e aproveitar ao máximo a hora de almoço. E, a partir de agora, está de regresso ao JNcQUOI Asia com novas opções e novos pratos com o toque irreverente que define a assinatura deste restaurante na Avenida da Liberdade.

Mário Esteves, chef dos restaurantes JNcQUOI e quem lidera a cozinha do JNcQUOI Asia, destaca as novidades: para entradas - o rolo crocante de camarão e molho de ameixa e o sunomono de peixe; que se juntam agora à sopa miso com tofu e wakame, à seleção de Dim Sum e à salada de espinafres e tofu com molho sésamo. Como prato principal, surgem também duas novidades: o donburi de frango yakitori e o salmão teriyaki com sunomono de pepino, que enriquecem a seleção que já incluía os noodles de char shiu tailandeses com wontons de camarão, e uma seleção de sushi e sashimi e tofu agridoce.

Sunomono de peixe, nova opção de entrada do menu "Express Lunch" no JNcQUOI Asia, em Lisboa Foto: DR

O “Express Lunch” está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 16h00, por €37 por pessoa. Nesta opção de menu pode escolher uma de várias sugestões de entradas e pratos principais, e inclui ainda uma bebida (refrigerante, cerveja ou copo de vinho selecionado pelo sommelier) e café.