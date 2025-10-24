JNcQUOI Asia apresenta novos pratos no menu “Express Lunch”
Se está a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, saiba que há novo Menu Executivo no JNcQUOI Asia.
O “Express Lunch” é uma proposta pensada para uma refeição mais rápida mas não por isso menos agradável, para quem quer viver uma experiência gastronómica de excelência e aproveitar ao máximo a hora de almoço. E, a partir de agora, está de regresso ao JNcQUOI Asia com novas opções e novos pratos com o toque irreverente que define a assinatura deste restaurante na Avenida da Liberdade.
Mário Esteves, chef dos restaurantes JNcQUOI e quem lidera a cozinha do JNcQUOI Asia, destaca as novidades: para entradas - o rolo crocante de camarão e molho de ameixa e o sunomono de peixe; que se juntam agora à sopa miso com tofu e wakame, à seleção de Dim Sum e à salada de espinafres e tofu com molho sésamo. Como prato principal, surgem também duas novidades: o donburi de frango yakitori e o salmão teriyaki com sunomono de pepino, que enriquecem a seleção que já incluía os noodles de char shiu tailandeses com wontons de camarão, e uma seleção de sushi e sashimi e tofu agridoce.
O “Express Lunch” está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 16h00, por €37 por pessoa. Nesta opção de menu pode escolher uma de várias sugestões de entradas e pratos principais, e inclui ainda uma bebida (refrigerante, cerveja ou copo de vinho selecionado pelo sommelier) e café.
