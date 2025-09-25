Bugio: mesa com vista para o farol

O caminho faz-se junto ao mar, no paredão entre a praia de Santo Amaro e a praia da Torre, sem nunca perder de vista o imponente, ainda que longínquo, farol do Bugio, que monta guarda à foz do rio Tejo. A curta caminhada – com direito a observar pequenas aves marinhas, como a rola-do-mar e o pilrito-das-praias – faz-se em escassos 15 minutos, mais cinco, se acrescentar o percurso da estação de Santo Amaro até à beira-mar. Sim, pode ir de carro – tem estacionamento na marina –, mas o caminho vale mesmo a pena. Já para não dizer que abre o apetite na ida, e ajuda a digestão na volta. O novo restaurante e bar Bugio abriu discretamente no fim de julho e vem devolver a vida ao enorme e icónico espaço na Marina de Oeiras que foi, durante anos, ocupado pelo Rio’s. A localização não podia ser melhor, a decoração é linda e acolhedora, e os spritzs são de beber e chorar por mais.

A vista para o mar convida a relaxar e a pedir mais um spritz Foto: DR

O Bugio, novo espaço do grupo Praia, vem juntar-se ao Praia na Villa, em Quarteira, no Algarve, e ao Praia no Parque, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. O novo restaurante e bar tem espaço para 80 pessoas na sala e 40 na esplanada e foi pensado, primordialmente, para receber aqueles almoços preguiçosos, de amigos e família, com pratos para partilhar, e em que ninguém tem pressa para ir a lugar nenhum. Os empregados são uma simpatia, a selecção musical é agradável e o volume não está demasiado alto (uma raridade) e a vista para o mar convida a relaxar e a pedir mais um spritz.

Os spritz são uma grande aposta do bar Foto: DR

Porquê a obsessão com os spritzs? Porque o Bugio fez uma grande aposta neste típico cocktail italiano e oferece quatro opções (todas a 11 euros): o Positano, com martini fiero, morango, espumante e soda; o Mistral, com st-germain, martini extra dry, espumante e soda; o Dubrovnik, com luxardo maraschino, laranja, café, espumante e soda; e a escolha desta jornalista, o delicioso Ravello, com limoncello, licor de bergamota, espumante e soda. Para além dos spritzs, há oito cocktails de assinatura (entre os 12 e os 16 euros), bem como quatro mocktails (entre os 8 e os 10 euros), sem esquecer os cinco tipos de sangria para dividir (entre os 26 e os 90 euros).

A cozinha do Bugio é inspirada nos sabores do sul da Europa, em particular, Itália e Grécia, mas também Ibiza e o nosso Algarve. Assim, não faltam peixes e mariscos, pastas frescas, risottos, sem esquecer sumarentos nacos de carne, com o bife do lombo à portuguesa (30 euros) já a piscar o olho aos meses mais frios (embora para os verdadeiros apreciadores de carne, todos os meses sejam bons para comer um bom bife.

Bugio: pratos italianos e gregos, com toques algarvios e de Ibiza, na Marina de Oeiras Foto: DR

Nas opções para dividir, que é, afinal, a aposta central do restaurante – um pouco como se estivéssemos em casa, num grande almoço de domingo – há cataplana de marisco, para duas ou três pessoas (69 euros); lulas recheadas, para três ou quatro pessoas (72 euros); peixe ao sal com batatas a murro, com preço sob consulta, em função da disponibilidade de peixes e do tamanho; e um quilo de t-bone, ou bistecca alla fiorentina (85 euros).

Para quem prefere opções mais leves ou vários pratos pequenos para ir depenicando, nada melhor do que as saladas e as entradas. A burrata com tomates cherry e morangos (16 euros) é uma maravilha, tal como o carpaccio de polvo (18 euros) – ainda que, à posteriori, se tenha revelado uma escolha insensata para uma pessoa com intolerância a pimentos. O couvert, com azeite, pão, pão pinsa romano e mix de azeitonas italianas (3 euros) também é divinal. A título pessoal, esta jornalista dirá que estas duas entradas encantaram mais do que os dois pratos principais que se lhe seguiram – risotto com frutos do mar (25 euros) e atum com molho tonnato (26 euros) –, portanto ficou a vontade de, numa próxima oportunidade, experimentar as outras entradas – como as vieiras grelhadas com salicórnia (18 euros por quatro unidades), o trio de dips com tirokafteri, baba ganoush e tzatziki com flatbread (14 euros), ou os espargos grelhados com burrata e pesto (15 euros). No campo das saladas, chamaram a atenção a de abacate, manga e tomate com molho cítrico (14 euros) e a niçoise com atum braseado (19 euros).

Nova vida na Marina de Oeiras, com pratos de inspiração italiana e grega para partilhar no Bugio Foto: DR

Ainda nos pratos principais, não faltam os incontornáveis linguine com trufa (19 euros) e o linguine alle vongole (23 euros), que têm ambos um aspecto delicioso. Parecem também promissores o pappardelle com ragù de novilho (23 euros), e o arroz negro com carabineiro (32 euros).

No que toca a sobremesas, esta jornalista está em posição de recomendar o petit gâteau de caramelo com gelado de avelã (7,50 euros); a baklava com pistacho (8,50 euros), embora lhe falte a doçura do xarope que lhe confere a típica textura húmida e pegajosa, para quem conhece a versão turca; e o bolo de limão com bola de gelado de citronela (7 euros).

Há pratos sem fim na carta com inspirações mediterrânicas Foto: DR

Depois de uma excelente refeição com vista para o farol, é tempo de apreciar os interiores. A decoração do espaço esteve a cargo do arquitecto Rodrigo Machado Soares, em parceria com a agência NIU, e a iluminação foi assinada por Joana Forjaz Lighting Design. Já a supervisão da cozinha foi confiada ao chef executivo Lúcio Bastos, que assegura também a coordenação dos outros dois espaços do grupo.

Onde? Marina de Oeiras – Estrada Marginal, Praia da Torre, 2780-267 Oeiras

Horário? Terça a Quinta, das 12H30 às 23H00; Sexta, Sábado e Vésperas de Feriados, das 12H30 às 01H00; Domingo das 12H30 às 17H00

Reservas? Através do email reservas.bugio@apraia.pt ou do telemóvel +351 964 122 734.