Alfredo Cunha despede-se do fotojornalismo com uma última exposição
Depois de mais de 50 anos a fotografar o país e o mundo, Alfredo Cunha, o “Fotógrafo de Abril” encerra oficialmente a sua carreira de fotojornalista para se dedicar em pleno a projetos mais artísticos. A Zet Gallery, em Braga, acolhe a exposição de retrospetiva sobre os últimos 50 anos da História Mundial, a ser inaugurada a 19 de setembro
Conhecido como o “Fotógrafo de Abril” pelos icónicos e incontornáveis registos da Revolução dos Cravos, Alfredo Cunha construiu ao longo de mais de meio século um arquivo visual que atravessa a história contemporânea. Fotografou o país e o mundo, durante mais de meio século, em contextos tão diversos como cenários de guerra, visitas presidenciais, bairros sociais, hospitais ou feiras e festas populares. Da guerra civil nas ex-colónias e do processo de descolonização, à pobreza do período pós-ditadura em Portugal, as guerras do Médio Oriente, ao quotidiano do Minho onde se fixou no final dos anos 1990, passando pela pandemia de 2020, sem esquecer os inúmeros retratos de figuras centrais da história moderna do nosso país.
Agora, Alfredo Cunha pretende dedicar-se exclusivamente a projetos artísticos e, por isso, coloca um ponto final no fotojornalismo, fazendo desta exposição um marco na sua carreira, como explica o próprio: “É uma transição para uma nova forma de fotografar. Nos últimos trabalhos, já se deteta essa mudança, porque eu já não sou fotojornalista, sou apenas fotógrafo que pretende fazer um trabalho contemporâneo. Esta exposição é um marco e uma fronteira entre o meu trabalho passado, em que faço uma retrospetiva da minha carreira, e dá o mote para meu trabalho futuro”.
Com curadoria de David Santos e em parceria com o Museu do Neo-Realismo, a exposição reúne imagens que contam os últimos 50 anos da História Mundial. Uma escolha que, para Helena Mendes Pereira, diretora-geral da zet gallery, faz todo o sentido neste momento: “A Arte não é neutra, a fotografia não é neutra, a fotografia de Alfredo Cunha não é neutra. É uma escolha e o que somos revê-se nessa escolha. Por isso, não tínhamos como não acolher esta exposição. Obrigada, Alfredo Cunha, pelas tantas estórias que são a nossa História”.
A exposição de Alfredo Cunha estará patente na Zet Gallery de 19 de setembro a 26 de outubro.
La Mamounia. O ícone de Marraquexe celebrado no novo livro de Laurence Benaï
Mais do que um hotel, La Mamounia é um espelho da alma de Marraquexe, onde tradição, luxo e hospitalidade se encontram. Em setembro de 2025, um novo livro da Assouline presta homenagem a este lugar lendário, revelando a sua história, os seus segredos e o fascínio intemporal que conquista gerações de viajantes.
Artek e Marimekko celebram 90 anos com coleção limitada
Os dois ícones do design finlandês uniram forças para criar uma coleção exclusiva que cruza a arte da estampagem com a mestria da madeira curvada. A edição limitada, disponível a partir de setembro, revisita clássicos de Alvar Aalto com padrões icónicos de Maija Isola, apresentando uma nova leitura da tradição escandinava.
Seletti Toiletpaper. Um projeto inédito e irreverente em Serralves
A Loja do Museu de Arte Contemporânea de Serralves recebe, até novembro, a Loja Seletti Toiletpaper. Este projeto inédito assinala também a primeira exposição de Maurizio Cattelan em Portugal.
O Governo anunciou que os monumentos históricos que estão sob alçada do Estado passam a ter acesso gratuito aos domingos e feriados.
A lista das listas, que desvenda as séries de maior sucesso na plataforma de streaming desde sempre. Surpreenda-se (ou não).
Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.
Se estiver por dentro do circuito das festas de Londres, é certo que conhecerá Dave Benett – um dos principais fotógrafos da capital britânica que já foi contratado por estrelas como Elton John. Benett conta agora como eram as saídas na década de 1990.