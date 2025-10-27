Sabores / Prazeres

Bougain. O novo refúgio mediterrânico da Avenida da Liberdade

O restaurante Bougain chegou à avenida mais luxuosa da cidade. Instalado no jardim do hotel Valverde, o novo restaurante traz os sabores clássicos do Mediterrâneo para um cenário que convida a desacelerar.

A carregar o vídeo ...
27 de outubro de 2025 | Safiya Ayoob
