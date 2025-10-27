Bougain. O novo refúgio mediterrânico da Avenida da Liberdade
O restaurante Bougain chegou à avenida mais luxuosa da cidade. Instalado no jardim do hotel Valverde, o novo restaurante traz os sabores clássicos do Mediterrâneo para um cenário que convida a desacelerar.
Costa Boal em homenagem ao tempo e à arte de fazer grandes vinhos
São poucos, muito poucos, os produtores em Portugal capazes de lançar, ao mesmo tempo, seis ou sete vinhos tão marcantes. Três deles, em particular, cheios de personalidade.
O Café des Épices traz o sabor e a alma de Marrocos a Lisboa
O novo espaço em Marvila, assinado pelo restaurateur marroquino Kamal Laftimi, recria a atmosfera e os sabores autênticos do Magrebe, com a chef Soumia a comandar uma cozinha que celebra a tradição marroquina e o prazer de partilhar à mesa.
MaÍda: um banquete mediterrânico com alma libanesa e espírito lisboeta
A Rua da Boavista, no Cais do Sodré, tem um novo ponto de encontro para quem vive com apetite de sabores, de música e de partilha. Chama-se MaÍda, nome que evoca, em árabe, banquete, partilha e celebração.
O reconhecido chef inglês tem reinterpretado alguns dos pratos portugueses mais tradicionais. Depois do desastre da reinterpretação do pequeno almoço, chega agora a versão da bifana.
Estudos indicam que, quando consumida com moderação — à medida do que acontece com o vinho —, a cerveja poderá ser tão benéfica para a saúde quanto é o néctar de Baco.
A 8ª edição do Concurso de Vinhos de Portugal escolheu os vencedores entre 1400 candidaturas. A região mais medalhada foi o Douro, seguindo-se as regiões do Dão e Alentejo.
O restaurante de street food SOI acrescentou à sua ementa um prato que acredita ser pornograficamente bom.