A cozinha do mundo de Lucas Aaron no Catch Me

capital do estado de Santa Catarina no sul do Brasil,

O interior remete para viagens e aeroportos. Foto: DR

As ostras são da Ria Formosa, e Lucas faz-lhes um molho especial. Foto: DR

O restaurante tem uma vista deslumbrante. Foto: DR

NÃM Urban Farm para um prato absolutamente surpreendente: cogumelo ostra, cogumelos grelhados com creme aveludado de espinafres, mozzarella flor di late e furikake (€18). Uma combinação tão saborosa, bem temperada, e com o sabor do cogumelo bem presente, que é prato principal (é lá que ele está, no menu). "Quando descobri este projeto, sabia que queria fazer um prato em torno deste ingrediente, tinha de ser".





A ceviche é feita com corvina. Foto: DR Se a lógica for partilhar, a estes dois pedidos junte o ceviche com corvina, "leche de tigre", cebola roxa, pimentos, coentros, batata-doce e milho frito (€15,50), que, espante-se de tão incomum que é nos dias de hoje, sabe precisamente a ceviche, sem disfarces. Afinal, falamos da corvina, um dos peixes mais saborosos a que temos acesso, e o chef concorda. Para acompanhar a refeição, foi-nos aconselhado - de uma carta de vinhos com mais de 20 escolhas, dos tintos aos espumantes, verdes ou rosés - o Atlantis Verdelho Branco (€37,50), dos Açores, uma boa solução mineral para acompanhar todos os pratos.



O chef é natural de Florianópolis. Foto: DR Sobretudo este último prato, o risotto al Gamberini com camarão grelhado, espinafres e molho cítrico (€20), que desde o início da refeição teima em sobressair como aroma principal das outras mesas. É, de longe, um dos mais cremosos e apurados risottos, e quem já tentou em casa sabe do que falamos. Não houve estômago para sobremesas, mas ficou a piscar-nos o olho a Apple Crumble (compota de maçã, crumble de canela e biscoito Lótus, coulis de frutos vermelhos e gelado de baunilha, €7) e a "Cheese If You Can" com farofa doce, mascarpone, curd de maracujá e cubos de manga (€6). Por fim, e embora não tenhamos provado nenhum, os cocktails são tantos quanto os vinhos, e dividem-se entre os clássico e os do Catch Me. Na segunda, há invenções tão criativas como "Having a Green Affair", que junta mezcal, pisco, xarope de gengibre, shrub de maçã de aipo, lima, sumo de maçã (€12) ou "Getting Hot" com tequila Don Julio Reposado, lima, Ginjinha Mariquinhas e xarope de malagueta (€14).



Há uma aposta forte nos cocktails. Foto: DR Onde? Jardim 9 de Abril, Lisboa. Quando? Todos os dias do 12h30 à 1h, excepto de sexta-feira a domingo, que encerra às 2h. Reservas 21 396 3668. Todos os dias do 12h30 à 1h, excepto de sexta-feira a domingo, que encerra às 2h.

", diz com timidez e a sorrir o chef Lucas Aaron, vindo de Florianópolis,para Lisboa, para explorar a cozinha de Portugal. Perguntamos pelas. Aaron, que está na equipa há 2 anos e que antes trabalhou ao lado de Helena Rizzo, (eleita melhor chef do mundo pela Restaurant em 2014), explica que as há, da Ria Formosa, ao natural e numa versão com um molho especial feito por ele. Chegam à mesa em "packs" de três, e são tão frescas como seria de esperar num País à beira-mar. Lucas concorda que nem gostava assim tanto de ostras até provar as nossas. Rendeu-se, e agora não se tiram do menu do Catch Me. Estamos, e que numa quinta-feira à noite fervilha de vida e de festa, do rooftop ao interior, tudo zonas que se interligam com fluidez e onde as pessoas parecem estar verdadeiramente divertidas.tal como o horário que permite acolher os 'passageiros' a qualquer hora do dia" lemos na descrição do restaurante, que também divide a ementa como se fosse uma viagem de avião, "descolagem" (entradas), "longo curso" (principais), "aterragem" (sobremesas)., seja para uma refeição completa, um cocktail ao pôr-do-sol, um late snack ou dançar com amigos nas noites quentes.A paixão do chef pela gastronomia portuguesa e a sua paixão por viagens, pelos ingredientes locais, pela natureza e pelo mar, refletem-se na cozinha que faz. Por exemplo, foi buscar os cogumelos biológicos