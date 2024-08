5 novas cartas de restaurantes que vale a pena provar

CÍCERO BISTROT

Aberto há cerca de dois anos, este estabelecimento replica em pleno bairro de Campo de Ourique o ambiente de um tradicional bistrot parisiense, mas com um twist: além de restaurante o espaço é também uma galeria de arte, onde se celebra a "arte modernista e contemporânea brasileira", com especial destaque para os trabalhos de Cícero Dias, um dos mais importantes pintores modernistas brasileiros, que construiu a carreira em Paris e teve Lisboa como refúgio durante a Segunda Grande Guerra.

Entrecôte grelhado. Foto: DR

Na coleção exposta na sala de refeições destaca-se ainda uma litografia de Picasso, amigo pessoal de Cícero Dias, que inspirou o "prato de celebração" da casa, precisamente intitulado de Picasso. A própria ementa, concebida pelo chef português Hugo Cortês e pelo chef brasileiro Luciano Medeiros é também reflexo deste conceito, juntando ingredientes franco-luso-brasileiros numa cozinha de autor reconhecida como "Garfo Superior 2023/2024", no Lisboa à Prova, concurso anual promovido pela Câmara Municipal de Lisboa.

Bacalhau com crosta de milho. Foto: DR

Dos pratos propostos para este verão, provámos o "trio de vieiras no sauté com cremoso de cenoura e baunilha, vinagrette de legumes e rabanete em noisette (entrada), o "carabineiro em robalo do mar em molho de coco e azeite de dendê com arroz basmati e salpicado de salsa" (prato principal) e o "brûlée de fruit de la passion" (sobremesa), tudo acompanhado de um rosé Hampton on Water, um vinho feito em França pela estrela rock americana Jon Bon Jovi. De referir ainda que este verão o Cícero Bistrot, tem 20% de desconto para os Lisboetas – para os nascidos e criados na capital, mas também para todos os que adotaram a cidade de Lisboa para viver.

Onde? Rua Saraiva de Carvalho, 171, Campo de Ourique, Lisboa. Reservas 966 913 699

Carpaccio de polvo. Foto: DR

CONFRARIA LX

É uma referência ao nível do sushi na Grande Lisboa, desde que há 16 anos abriu as portas em Cascais. A Confraria foi alargando a sua área de influência até ao centro da capital com a abertura de mais dois estabelecimentos, o Nikkei, situado no antigo bar da Vela Latina, em Belém, e o Confraria LX, no Cais do Sodré, que junta todas as vertentes do grupo: sushi tradicional, sushi de fusão e nikkei, uma fusão entre as cozinhas asiática e peruana resultante da migração japonesa para a América do Sul.

Os pratos da Confraria LX. Foto: DR

E foi precisamente no Confraria LX que fomos provar as propostas do chef executivo Rogério Santos para esta estação, numa sucessão de pratos que não só alegrou o palato pela originalidade como despertou a vontade de voltar para dedicar mais tempo e atenção a cada um destes pratos. O pontapé de saída foi dado com um Cocktail Tóquio, uma bebida feita com gin japonês, yuzo (uma fruta cítrica de origem asiática e wasabi, que deu o mote de originalidade para o verdadeiro banquete que se seguiu, sempre acompanhado por uma sangria japonesa, feita com sake, gengibre e amores perfeitos. Primeiro chegaram os taquitos de salmão, a tempura Ebi spicy (de camarão) e o surpreendente ceviche limeño (de peixe branco e marisco), apresentado como um dos "pratos de assinatura do chef". E a segunda leva foi tão ou mais incrível que a primeira, com usuzukuri de salmão, shiso Maguro (shiso em tempura e tartar de atum) e chutoro com Caviar (tartar de chutoro e caviar em chips de arroz).

Os pratos da Confraria LX. Foto: DR

Para o final da refeição estavam ainda reservadas outras surpresas), como o gunkan de lagostim, o nigiri de lagostim, o nigiri de atum selado, o nigiri tiger (de peixe branco) e ainda o prato considerado a "obra-prima da casa", o sashimi de lavagante selado com manteiga de alho, molho bisque de lavagante e folha de ouro.

Onde? R. do Alecrim 12 A, Lisboa Reservas T. 213426292

Os pratos da Confraria LX. Foto: DR

MESA DO BAIRRO

No antigo mercado do Arco do Cego, em pleno centro de Lisboa, este restaurante dividido por três espaços distintos, assumiu como missão desde que abriu portas, já há nove anos, a defesa dos sabores mais tradicionais da gastronomia portuguesa. Juntando três conceitos que se complementam entre si num único espaço (restaurante no primeiro piso, bar no terraço e garrafeira no rés-do-chão), permite diversas opções, desde um copo de fim de tarde acompanhado de um petisco a escolher, e comprar um vinho mais especial, entre as dezenas de referências disponíveis na loja, para acompanhar a refeição, mediante o pagamento de uma taxa de rolha de €6.

Um dos pratos da Mesa do Bairro. Foto: DR

Quanto à ementa, é uma celebração dos sabores nacionais, que o chef Sebastião Vasconcelos, no restaurante desde que este abriu portas, maneja com muita consistência e respeito, mas também com algum arrojo e imaginação, como ficou bem patente na primeira entrada a chegar à mesa, um tártaro de atum e manga com molho asiático e massa de arroz crocante. Ainda neste capítulo, também os peixinhos da horta que se seguiram merecem nota de destaque.

Magret de pato com salada de laranja. Foto: DR

Quanto aos pratos principais, dois clássicos que raramente desiludem, mas que nesta Mesa do Bairro atingem um nível superlativo: pastéis de massa tenra com arroz de coentros (com a carne desfiada e não moída, misturada com molho bechamel) e filetes de peixe-galo com arroz de amêijoas. Para finalizar, de sobremesa, um crème brûlée de chocolate branco, limão e baunilha, e a imaginativa recriação do pastel de nata, que surge acompanhada de um gelado de canela.

Onde? R. Reis Gomes, 10, Lisboa Reservas T. 961459220

Um dos pratos da Mesa do Bairro. Foto: DR

PALAPHITA

É um dos locais mais em voga no verão de Cascais e percebe-se bem porquê mal se entra neste estabelecimento totalmente ao ar livre, situado junto ao icónico Farol da Guia, numa falésia sobranceira ao mar. Um lugar perfeito para apreciar o pôr-do-sol, ao som de música ao vivo ou de um dj, a bebericar um cocktail, enquanto se ganha apetite para uma refeição mais substancial, entre as muitas propostas da carta de verão do Palaphita – o nome tem origem num dos sistemas de construção mais utilizados na Amazónia, uma habitação construída sobre troncos ou pilares, ou seja "versátil, adaptável e diferenciado", assim como este restaurante.

Os pratos do Palaphita. Foto: DR

E foi também nos sabores da Amazónia, misturados com os de Portugal, que a chef-executiva Natacha Fink, natural de Manaus, apostou para refrescar as altas temperaturas do verão. Na carta destaca-se o arroz marajoara com camarão, temperado com pimenta de sichuan e cachaça de jambu, uma erva que acrescenta uma divertida sensação de formigamento na boca. Sendo verão, as entradas ganharam várias opções de saladas, como a Emperiquitadinha, feita de uma mistura de folhas da horta, situada ali mesmo ao lado, e grãos sobre húmus de beterraba com vinagrete de laranja do Algarve.

Os pratos do Palaphita. Foto: DR

E porque o calor é amigo de refeições mais leves e informais, há também petiscos novos como a Flor de Verão (alcachofras de verão cozidas, servidas com molho de manteiga e vinagrete de laranja) ou o Carpaccio de Rolo (carpaccio enrolado com nacos de queijo e folhas, servido com um molho exclusivo de azeite, mostarda, mel, queijo curado e alcaparras) e três novas sanduiches: uma do pasto (rosbife de lombo, folhas da horta, vinagrete do Pala e maionese de castanha com jambu), outra do mar (pipoca de camarão com coleslaw, folhas da horta e picles de cebola roxa com açaí) e ainda uma opção da horta (burratina, tomate, pesto de manjericão e húmus verde em pão tostado).

Onde? Bosque da Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo, 101, Cascais Reservas T. 211351402

Os pratos do Palaphita. Foto: DR

SEGUNDO BY MUELE

Com o verão como inspiração, o Segundo Muelle criou uma nova carta para comemorar o 30º aniversário deste restaurante, presente há oito em Lisboa e o único em Portugal distinguido com a medalha de ouro "Auténtica Cocina Peruana", que reconhece a excelência da gastronomia do Peru além-fronteiras.

Cebiche Tropical. Foto: DR

A ementa, criada pelo chef Daniel Manrique, foi-nos assim apresentada como "fresca, com forte influência marítima" e juntando "pratos tradicionais, fusões e sabores tropicais". O objetivo é proporcionar "uma viagem às paisagens de aromas peruanos sem sair de Lisboa", tal como comprovámos à mesa deste restaurante, situado na Praça de São Luís, ali bem perto do Mercado da Ribeira.

Tacos Carnitas. Foto: DR

Entre as novidades da estação contam-se três entradas, cinco pratos e três sobremesas. Provámos, como entrada os Tacos de Carnitas, com lombo salteado, queijo creme, abacate e ají limo a dar um "twist" peruano. Como pratos principais aceitámos a sugestão de duas propostas "tipicamente peruanas": o Cebiche Tropical, que combina camarão e salmão envoltos em molho de maracujá e ají amarillo, guarnecido com camote, choclo e cancha; e Arroz Borracho, um prato de origem crioula, ou seja afro-peruano, habitualmente consumido em família nas datas especiais, feito com molho de cerveja e servido acompanhado de um filete de peixe branco. Já para sobremesa, optámos pela Mousse de Chocolate Peruano, com crocante de quinoa e flor de sal. E como todas as boas viagens, ficamos com vontade de regressar.

Onde? Praça D. Luis I, 30, loja 4b, Lisboa Reservas T. 931169158