Ventozelo é o enoturismo com melhores práticas sustentáveis da região do Douro
De entre as 83 candidaturas enviadas à organização do Best of Wine Tourism 2026, o projeto hoteleiro foi considerado o que aplica as melhores práticas diárias no que concerne à sustentabilidade na região do Porto, Douro e Vinhos Verdes.
A distinção veio da prestigiada competição internacional Best of Wine Tourism 2026. O Ventozelo Hotel & Quinta foi o grande vencedor na categoria de Práticas Sustentáveis em Enoturismo na região do Porto, Douro e Vinhos Verdes, sendo considerado o melhor projeto em funcionamento no que diz respeito à promoção e prática diária da sustentabilidade.
“Falar de sustentabilidade no setor do vinho do Porto e Douro é quase uma redundância, ou não tivesse esta região um negócio que a sustenta há mais de 250 anos", refere Jorge Dias, diretor geral do grupo Gravinhos, detentor da Quinta de Ventozelo, em comunicado de imprensa. "Trata-se de um negócio intergeracional, no qual utilizamos o legado dos nossos antepassados, e a nossa responsabilidade é renová-lo e deixá-lo aos que nos vão suceder. Porque, na verdade, olhando à espessura histórica deste setor, andamos cá pouco tempo.”
O empresário sublinha que a sustentabilidade, ali, "não é uma moda ou uma narrativa para convencer clientes", mas antes uma "essência" empresarial que garante ao projeto hoteleiro continuar a fazer uso de um ecossistema como o do Douro, onde importa gerir a escassez de água, solo e pessoas.
Esta foi a 24.ª edição do Best Of Wine Tourism. Da região do Porto, Douro e Vinhos Verdes foram enviadas 83 candidaturas, de entre as quais se apuraram sete vencedores regionais e se atribuíram nove menções honrosas. “Honra-nos este prémio", continua Jorge Dias. "Adotámos um modelo económico de base natural, onde integrámos todos os espaços e atividades da quinta, o compromisso com o desenvolvimento da comunidade, e sobretudo as pessoas, a quem este prémio é devido.”
