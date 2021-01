Um quarto de hotel para esquecer a pandemia

É a primeira vez desde a sua abertura que o Penha Longa Resort, em Sintra, inaugura novos quartos – e só podia fazê-lo em grande. Das suites Cascais e Sintra, temos uma das melhores vistas do hotel, sem impedimentos nem interrupções. Natureza a perder de vista, enquadrada pela Serra de Sintra, uma propriedade com séculos de história e a certeza de que a verdadeira tranquilidade só pode ser isto: estar num resort com 196 quartos e sentir que estamos sozinhos.

A banheira da suite Cascais está virada para o quarto



Feitas as apresentações à extensa varanda, é nos detalhes dos interiores que nos demoramos. Com uma decoração assinada pelo atelier Vilaça Interiores, o design da suite Cascais, onde a MUST dormiu, é elegante e sexy ao mesmo tempo. Há uma banheira insolentemente virada para a cama (mas que também se esconde rapidamente com um deslizar de cortinas), tons luxuosos de dourado, bege e castanho, recantos para beber um chá ou um copo de vinho, cadeirões curvilíneos, mármore na dose certa e um conforto especial nos tecidos e texturas. A ideia é que se deixe ficar e esqueça por momentos o mundo lá fora. Existe a possibilidade de nos alongarmos para a suite Sintra, mesmo ao lado e com uma disposição ligeiramente diferente, de forma a juntar uma família ou um grupo.





Impõem-se duas obrigações a quem visita o Penha Longa: passear e descobrir a história do palácio e comer bem. Começamos pela segunda, com todas as regras de segurança impostas pela pandemia e salvaguardando que alguns dos restaurantes do hotel estão encerrados, como o Midori ou o Lab by Sergi Arola, ambos premiados com uma estrela Michelin, ou o Eneko, em Lisboa, que acaba de conquistar a sua primeira estrela.





O hotel está enquadrado pela Natureza da Serra de Sintra





Ainda assim, há muito para provar: os pratos para partilhar do restaurante Arola, como as já famosas batatas bravas, a inesperada fideua de choco (uma espécie de paella com aletria) ou a gulosa salada de caranguejo real. Destaque ainda para o restaurante Spieces, pan-asiático, ou para o Mercatto, onde de manhã se tome o pequeno almoço a olhar para o jardim e à noite se prova uma carta de pratos italianos que variam entre os clássicos risotos (o de caldeirada, delicioso, chamou-nos imediatamente a atenção) ou os peixes e carnes coloridos com vegetais frescos, sem esquecer as inevitáveis pizzas. As caminhadas ficam reservadas para a manhã seguinte, entre a beleza dos jardins que tempos serviram de refúgio à realeza, o campo de golfe, onde alguns jogadores esticam os tacos, ou o imponente mosteiro do séc. XIV, ao qual vale a pena fazer uma visita guiada. Uma viagem no tempo sabe ainda melhor agora.





Penha Longa Resort

Onde? Estrada da Lagoa Azul, 2714-511 Sintra Reservas 21 924 90 11

Suites Cascais e Sintra com noites a partir dos €950 para duas pessoas