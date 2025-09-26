Três dias de arte e cultura gratuita em Cascais

Este fim-de-semana as ruas de Cascais vão encher-se de cultura e arte. É assim que o município planeia celebrar o 10º aniversário do Bairro dos Museus: com três dias que transformarão a vila num laboratório vivo de experiências artísticas, onde se cruzam património, tradição e contemporaneidade. A programação reúne mais de 50 artistas e inclui concertos, exposições, poesia, arte urbana, teatro, cinema, workshops e até uma feira independente. E é tudo grátis.

Com a curadoria e organização da Fundação D. Luís I, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o Festival Bairro dos Museus procura unir património edificado e práticas artísticas contemporâneas, oferecendo ao público a oportunidade de habitar os espaços culturais de forma diferente e inesperada. Museus, monumentos, casas históricas, capelas, jardins e ruas do centro histórico tornam-se palco e percurso, com música, artes visuais, cinema, literatura, workshops, uma feira independente e rádio ao vivo, numa lógica de ocupação do espaço público que reforça a vocação do Bairro dos Museus enquanto território cultural vivo e partilhado.

Esta é uma celebração que decorre de 26 a 28 de setembro, e é também um convite à reflexão sobre o papel da cultura como motor de identidade e de desenvolvimento coletivo. Todos os eventos têm entrada gratuita, reforçando a democratização do acesso à cultura.

O festival vai incluir nada menos que 17 concertos e DJ sets, trazendo para a ribalta nomes como Cachupa Psicadélica, Calcutá & Maria Amaro, Joana de Sá, Rita Maomenos ou Gabriel Ferrandini. Já no que toca a actividades, será possível participar num atelier de produção de chincalhos; visitar o marégrafo de Cascais – pioneiro na observação das marés e que é o único do seu género a operar ainda hoje; fazer um passeio sonoro, escutando os sons do Parque Marechal Carmona; fazer uma visita orientada às Grutas do Poço Velho; ou participar na conferência “Rainha D. Amélia. Pintora e Mecenas do Património Histórico e Artístico”.

Além disso, o Centro Cultural de Cascais, a Casa das Histórias Paula Rego, a Casa de Santa Maria, a Marina de Cascais e o Museu do Mar Rei D. Carlos têm inúmeras exposições que poderão ser visitadas gratuitamente durante o fim-de-semana. Haverá ainda uma noite de jazz e poesia, com participação dos poetas Ana Água, Bruno Béu, António Poppe; bem como um recital de poesia, em que Ana Zanatti e José Anjos lerão poemas de autores clássicos e contemporâneos, portugueses e estrangeiros, tais como Jorge de Sena, Jorge Sousa Braga, Linda Pastan, Carlos de Oliveira, Roberto Juarroz, Ana Hatherly, Ruy Belo, Natália Correia, Ana Luísa Amaral, José Carlos Ary dos Santos, entre outros.

O Bairro dos Museus, em Cascais, uma iniciativa que faz agora 10 anos, é um conceito cultural criado para integrar vários equipamentos culturais, monumentos, casas históricas e parques dentro de um perímetro geográfico, criando uma oferta cultural coerente, acessível e diversificada. Abrange 12 equipamentos culturais e dois parques, entre museus, casas históricas, faróis, monumentos, auditórios, etc., e pretende promover uma programação integrada entre os espaços, para aproveitamento de sinergias, reforço da coesão cultural e melhor experiência para quem visita.

Algumas actividades estão sujeitas a marcação prévia. A programação completa pode ser consultada no site da iniciativa.