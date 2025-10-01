Da elegância francesa às raízes portuguesas. Uma noite no Intemporal

A noite no Intemporal será marcada por uma sintonia rara entre dois chefs que partilham a mesma filosofia: o respeito pelo produto e pelas estações do ano. Para Miguel Laffan, esta colaboração é uma oportunidade de unir forças e ideias: "É sempre inspirador partilhar a cozinha com colegas que, como o Anthony, vivem a gastronomia com paixão e respeito pelo produto. Este jantar será um momento de celebração da criatividade, mas também daquilo que nos une: a vontade de valorizar a sazonalidade e levar à mesa a autenticidade dos sabores."

Por sua vez, Anthony Beldroega traz consigo uma bagagem que combina a elegância francesa e as memórias portuguesas. Nascido em França, filho de mãe espinhense e pai alentejano, o chef cresceu entre dois mundos: o mar e a terra. Durante 22 anos, foi o braço-direito de Alain Passard no lendário restaurante Arpège, em Paris - distinguido com três estrelas Michelin -, onde desenvolveu a sua visão de uma cozinha profundamente ligada à natureza e às estações.

Para esta noite, os dois chefs criaram um menu que é, em si, uma narrativa gastronómica. Cada prato celebra um encontro: do Acarajé com carabineiro e vatapá, homenagem às raízes lusófonas, à sofisticação do supremo de frango de Bresse ao vinho tira véu, passando pela delicadeza do atum vermelho com caldo púrpura e pelo requinte do prato “Do Bosque”, onde cogumelos silvestres, papada e trufa evocam a ligação à terra.

A sobremesa não fica atrás: “In the Sky with Diamonds”, com lichia, pinhão e pera, e a combinação de abóbora, laranja, noz pecan e lúcia-lima, encerram a refeição com notas de frescura e elegância.

Este jantar, com harmonização vínica incluída, tem o valor de €150 por pessoa, e promete ser um verdadeiro manifesto de criatividade e respeito pela natureza.

A celebração no Intemporal não se limita à mesa: é um reflexo do que será debatido no Congresso de Cozinha 2025. No dia 5, Miguel Laffan, acompanhado pelo subchefe António Simões e pela chef pasteleira Letícia Silva, apresentará a palestra “Planeamento, criação e execução do menu de estação”. No dia seguinte, Anthony Beldroega abordará o tema “Respeitar a sazonalidade na nossa alimentação: um caminho para a saúde, o sabor e o equilíbrio ecológico”. Mais do que técnicas, os dois chefs partilham a convicção de que a gastronomia é um ponto de encontro entre culturas e estações, e de que a cozinha deve contar histórias através de produtos que respeitam o seu tempo e lugar.

Onde? Intemporal. Quando? Dia 4 de outubro. Reservas? reservas@intemporalrestaurante.pt ou +351 968 432 288.