Nesta noite de Lua Cheia, há uma festa no Algarve com vista para o mar

Petiscos, música e um ambiente de rooftop bafejado pelos ares do oceano? Na próxima noite de Lua Cheia, a 9 de agosto (sábado) o Kimpton Atlântico Algarve recebe o evento Full Moon no rooftop do Zénite Lounge para estrear uma experiência sensorial digna das noites algarvias de agosto.

A vista panorâmica do espaço de restauração sobre o oceano vai ter como banda sonora um DJ set e a animação de um live act da artista Loba. Para refrescar a garganta na pista de dança (ou relaxando nos confortáveis cadeirões), o bar do Zénite tem uma carta de cocktails que inclui Dirty Martini (€15), Portuguese Mule (€17) e Negroni Sbagliato (€15).

A carta do Zénite, no rooftop do hotel, inclui tapas e cocktails Foto: DR

Na carta de tapas, inspirada em sabores do algarve, mas também mediterrânicos, reinterpretados com influências internacionais, há nigiris de cenoura do Algarve (€9), gamba rosa e pani puri de manga (€12), ciabatta crocante (€15), club sandwich de pastrami (€19) e paleta de presunto de porco alentejano fumado (€24), entre outros petiscos.

A festa tem portas abertas a hóspedes e visitantes, sem precisar de fazer reserva. O recém-inaugurado Kimpton Atlântico Algarve fica junto à praia de São Rafael, em Albufeira, e é o primeiro empreendimento da marca Kimtpon a estrear-se em Portugal.