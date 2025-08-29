Harvest Party regressa à Quinta da Roêda para celebrar as vindimas do Douro

Integrada na paisagem do vale do Douro, a propriedade onde nasce o famoso vinho do Porto Croft transforma-se, por uma noite, num palco de convívio e partilha. Entre o terraço, os jardins e a zona dos lagares, os visitantes encontram um programa pensado para celebrar a riqueza da região, com destaque para os vinhos do Douro e do Porto e para uma oferta gastronómica cuidadosamente concebida pelo Chef Milton Ferreira, responsável pelo Restaurante Rabelo, no Vintage House Hotel, e pela Casa das Pipas, em Celeirós.

A experiência começa de forma descontraída, com entradas que dão protagonismo aos sabores mais autênticos da região. Do pão e azeite preparados na casa, às manteigas artesanais, passando por iguarias como a moira de Lamego com compota de maçã, a bola de carne, o pão com chouriço acabado de sair do forno ou as pataniscas de bacalhau, a mesa inicial promete ser um retrato fiel da tradição duriense.

Douro celebra colheitas com vinhos, sabores típicos e música na Quinta da Roêda. Foto: DR

Mas a festa não se fica pelas referências mais clássicas. As propostas frescas incluem saladas de polvo, de bacalhau ou de tomate coração de boi, além de sugestões contemporâneas como o gaspacho com requeijão, a focaccia de legumes, o mini hambúrguer com maionese de alho negro e queijo terrincho ou até uma sanduíche de lagosta. Uma fusão entre tradição e inovação que acompanha na perfeição os vinhos presentes no evento.

Quando chegam os pratos quentes, o Douro assume-se em pleno. O bacalhau com broa de milho e o arroz de cabrito no forno são as estrelas, mas a grelha promete também conquistar com frango de churrasco e secretos de porco com molho chimichurri. Tudo isto acompanhado por guarnições de sabores fortes e aromáticos, como legumes assados, batata-doce com molho de iogurte e hortelã ou ananás caramelizado com mel e lima. Do forno a lenha, saem ainda pizzas e pães polares com combinações que cruzam ingredientes regionais com um toque de criatividade.

Celebração das vindimas do Douro na Quinta da Roêda com vinhos, sabores e música. Foto: DR

O capítulo das sobremesas merece igual destaque. A mesa é preenchida tanto por doces tradicionais – como as cristas de galo, o arroz-doce ou o leite-creme – como por propostas mais contemporâneas, entre as quais sobressaem o cheesecake de uva com crumble de noz, as mini tartes de pera em moscatel ou a torta de laranja com geleia de vinho do Porto. Queijos e frutas da região completam a refeição, num fecho à altura da festa.

Com início marcado para as 18h e fim às 23h, a Harvest Party é também uma oportunidade para desfrutar do pôr do sol sobre as vinhas do Douro, ao som de música e num ambiente pensado para juntar locais e visitantes em torno da mesma paixão. Os bilhetes têm um valor de €75, com preço especial de €67 para reservas até 5 de setembro, grupos a partir de oito pessoas e hóspedes do Vintage House Hotel e do The Manor House Celeirós. Para crianças até três anos a entrada é gratuita, e entre os 4 e os 11 anos aplica-se uma redução de 50%.