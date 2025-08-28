Miraval escolhe Vila Vita Parc para instalar o segundo lounge europeu
Este espaço sofisticado de convívio segue o modelo do primeiro lounge europeu da marca, no resort de cinco estrelas Katikies, em Santorini.
Da Grécia para o Algarve, o Clubhouse do Vila Vita Parc, em Armação de Pêra, estreou na passada sexta-feira, 22 de agosto, um lounge oficial da Miraval. Este é o segundo espaço sofisticado de convívio da marca de champanhe francesa na Europa, decorado e personalizado com a identidade Miraval, e com uma agradável vista para os jardins do resort algarvio.
Pensado como uma "experiência sensorial completa", como explica a marca em comunicado de imprensa, o lounge vai servir — além das flutes de champanhe, claro — uma seleção de canapés e petiscos preparados pela equipa de chefs do resort. Todos sábados, o DJ residente vai estar a por música para animar quem por lá passar.
A marca de luxo francesa tem-se vindo a afirmar no universo do champanhe e dos vinhos rosé premium. É conhecida pela sua ligação ao Château Miraval, propriedade em Provence, no sul de França, onde, em 2014, Brad Pitt e Angelina Jolie casaram. O ator é, atualmente, dono da propriedade.
O lounge Miraval no Vila Vita Parc segue o modelo do primeiro lounge europeu da marca, no resort de cinco estrelas Katikies, em Santorini. Vai estar instalado na zona inferior do Clubhouse até 30 de setembro, a funcionar todos os dias entre as 15h e as 20h.
Yoga e meditação na aldeia de xisto do Talasnal
Cure a ressaca de fim do verão com um retiro no meio da natureza, que junta práticas curativas às celebrações do magusto.
Lanzarote. Um refúgio lunar a flutuar no Atlântico
É numa das ilhas mais orientais das Canárias que fica a pequena unidade hoteleira La Casita de Femés. A propriedade é composta por duas casas rurais tradicionais que foram transformadas num retiro boho-chic, mas com todo o respeito pela paisagem natural.
Nesta noite de Lua Cheia, há uma festa no Algarve com vista para o mar
A festa está marcada para este sábado, 9 de agosto, no recém-inaugurado Kimpton Atlântico Algarve, em Albufeira, junto à praia de São Rafael.
Há qualquer coisa nas estadias em hotéis que transforma até a alma mais honrada num cleptomaníaco que rouba champô.
Os dois atores contracenaram em 2002 no filme 'The Good Girl' e a explicação do ator para a estranheza do momento em que filmaram mais íntimas tem, de facto, uma lógica.
De perfumes a relógios, pequenos grandes luxos para surpreender no próximo 19 março.
Um restaurante cuja localização ninguém conseguia encontrar – porque não existia – decidiu convidar 140 pessoas para jantar. Ou, quando a viralidade na internet ganha proporções absurdas (mas divertidas).