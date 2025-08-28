Miraval escolhe Vila Vita Parc para instalar o segundo lounge europeu

Da Grécia para o Algarve, o Clubhouse do Vila Vita Parc, em Armação de Pêra, estreou na passada sexta-feira, 22 de agosto, um lounge oficial da Miraval. Este é o segundo espaço sofisticado de convívio da marca de champanhe francesa na Europa, decorado e personalizado com a identidade Miraval, e com uma agradável vista para os jardins do resort algarvio.

Pensado como uma "experiência sensorial completa", como explica a marca em comunicado de imprensa, o lounge vai servir — além das flutes de champanhe, claro — uma seleção de canapés e petiscos preparados pela equipa de chefs do resort. Todos sábados, o DJ residente vai estar a por música para animar quem por lá passar.

A marca de luxo francesa tem-se vindo a afirmar no universo do champanhe e dos vinhos rosé premium. É conhecida pela sua ligação ao Château Miraval, propriedade em Provence, no sul de França, onde, em 2014, Brad Pitt e Angelina Jolie casaram. O ator é, atualmente, dono da propriedade.

O lounge Miraval no Vila Vita Parc segue o modelo do primeiro lounge europeu da marca, no resort de cinco estrelas Katikies, em Santorini. Vai estar instalado na zona inferior do Clubhouse até 30 de setembro, a funcionar todos os dias entre as 15h e as 20h.