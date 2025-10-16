Prazeres / Artes

Joias e vestidos de Marie Antoinette em exposição em Londres

O Victoria & Albert Museum acaba de inaugurar a exposição “Marie Antoinette Style”, onde reúne objetos pessoais da rainha francesa, incluindo vestidos e joias.

16 de outubro de 2025
