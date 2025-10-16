Joias e vestidos de Marie Antoinette em exposição em Londres
O Victoria & Albert Museum acaba de inaugurar a exposição “Marie Antoinette Style”, onde reúne objetos pessoais da rainha francesa, incluindo vestidos e joias.
O Governo anunciou que os monumentos históricos que estão sob alçada do Estado passam a ter acesso gratuito aos domingos e feriados.
A lista das listas, que desvenda as séries de maior sucesso na plataforma de streaming desde sempre. Surpreenda-se (ou não).
Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.
Se estiver por dentro do circuito das festas de Londres, é certo que conhecerá Dave Benett – um dos principais fotógrafos da capital britânica que já foi contratado por estrelas como Elton John. Benett conta agora como eram as saídas na década de 1990.