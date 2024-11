Antigo estúdio do designer Karl Lagerfeld à venda

Após a venda recente do apartamento parisiense de Karl Lagerfeld, por 10 milhões de euros, é agora a vez do seu estúdio entrar no mercado. A propriedade, que fica na zona chique de Saint-Germain-des-Près, na margem esquerda do rio Sena, em Paris, está numa localização perfeita, entre lojas de marcas de luxo, restaurantes e a igreja mais antiga de Paris, que dá nome ao bairro. Os três andares funcionaram como estúdio, escritório e zona de receção. Pertencem à herança deixada por Karl Lagerfeld, mítico ex-diretor criativo da Chanel, e estão agora à venda por 9,4 milhões de euros mais taxas.

A propriedade está agora à venda por 10 milhões de dólares mais taxas. Foto: @Barnes International Realty

O rés-do-chão dispõe de duas entradas, um hall, uma sala de jantar, uma cozinha, uma dispensa e uma adega/bar. Subindo as escadas até ao primeiro andar, encontra-se o quarto principal e um segundo quarto. A cave está ainda equipada com um ginásio, um hammam, uma sauna e um duche. Toda a área foi renovada e redecorada, mas algumas características foram deixadas como Karl Lagerfeld as tinha, como a escadaria, a porta e a cozinha.

Algumas características foram deixadas como Karl Lagerfeld as deixou, como a escadaria, a porta e a cozinha. Foto: @Barnes International Realty

Os tetos altos cobrem todos os espaços, ainda que a zona de receção seja onde essa característica está mais elevada. A área espaçosa permite a decoração arrojada e quase brutalista, numa paleta neutra de branco e metal aquecida pelos apontamentos de mobília em madeira escura. O mobiliário, apesar, de simples e com formas ovais e sem cantos, não se revela tímido no espaço que ocupa, com grandes dimensões em materiais pesados como o metal e a madeira maciça.

No rés-do-chão, as duas portas de entrada abrem para a zona de receção, onde se encontra um grande sofá oval branco que prevê a grandiosidade e o luxo do resto da casa. As paredes livres de portas e janelas são cobertas por estantes metálicas com prateleiras a formar um formato labiríntico.

As duas portas de entrada abrem para a zona de receção, onde se encontra um grande sofá oval branco que prevê a grandiosidade e luxo do resto da casa. Foto: @Barnes International Realty

Numa paleta mais quente, a sala e adega relacionam-se com a área de entrada pelas formas ovais e mobília imponente, mas contrastando pelo tom quente da madeira e pelas cores vibrantes dos quadros que decoram as paredes.

Numa paleta mais quente, a sala e adega relacionam-se com a área de entrada pelas formas ovais e mobília imponente. Foto: @Barnes International Realty

O segundo andar é decorado com a intenção de acomodar a vida privada, com dois quartos. No quarto principal, a peça de destaque é a cama em metal em formato de cápsula que cria uma sensação de ninho.

No quarto principal a peça de destaque é a cama em metal em formato de cápsula que cria uma sensação de ninho. Foto: @Barnes International Realty

A cave é, no entanto, o andar mais quente da casa, com uma paleta rica em leves tons terra. Paredes com painéis de madeira e azulejos e tetos em bege aquecem o andar que mais parece um spa.

As obras de arte que decoram a casa em conjunto com o mobiliário avant-garde conferem um aspeto de galeria de arte ao espaço, possibilitando a inspiração de mais um criativo.

A propriedade está à venda pela Barnes International Realty.