VW Golf – não há amor como o primeiro

As revoluções não se fazem apenas com armas – mesmo que algumas destas até tenham flores a sair do cano. Em 1974, a indústria automóvel assistia a uma verdadeira revolução: a Volkswagen lançava o substituto do Carocha... coisa pouca.

A comparação com "o" Volkswagen era simples e ficava-se por aí: tinha um motor, quatro rodas e um volante. Tudo o resto era diferente: carroçaria autoportante em vez de châssis-plataforma; motor (e tração) à frente, em vez de tudo atrás; blocos de quatro cilindros em linha, em vez da arquitetura de cilindros opostos, o famoso ‘boxer’; tudo isto era lógico num automóvel projetado nos anos 70, em vez de um modelo nascido no pré-II Guerra Mundial e produido em série no imediato pós-guerra.

O Volkswagen Golf, lançado primeiramente como um ‘hatchback’ de três portas, e posteriormente dotado de cinco, viria a declinar-se em descapotável (Cabrio), carrinha (Variant), e até um ‘sedan’ de quatro portas (Jetta). Foto: DR

Em termos de carroçarias, enquanto o Carocha teve como "filhos" o Type 2 (a famosa e saudosa Kombi, ou "pão de forma", como ficou conhecida cá no burgo) e o Type 3 (já aqui retratado), o Volkswagen Golf, lançado primeiramente como um ‘hatchback’ de três portas, e posteriormente dotado de cinco, viria a declinar-se em descapotável (Cabrio), carrinha (Variant), e até um ‘sedan’ de quatro portas (Jetta). De caminho, ainda serviu de base para o New Beetle, veja-se bem, o "renascimento" do modelo que veio substituir. Ainda como diferenciação em relação ao Carocha – um modelo popular, que ficou imortalizado no nome da própria marca – o Golf estendeu o seu alcance desde os modelos utilitários e económicos até às versões desportivas e de alto rendimento, cobrindo toda uma faixa alargada de potenciais clientes. A este propósito, o Golf GTI escreveu ele próprio um capítulo da história do Automóvel e será objeto de um artigo só para si, mais lá para a frente.

O Golf estendeu o seu alcance desde os modelos utilitários e económicos até às versões desportivas e de alto rendimento, cobrindo toda uma faixa alargada de potenciais clientes. Foto: DR

Ao longo de 50 anos e oito gerações, o VW Golf viria a ser premiado como Carro do Ano por duas vezes: em 2009 (sexta geração) e em 2013 (sétima). Apenas o Renault Clio e o Opel Astra conseguiram o mesmo feito, Até 2019, data em que a sétima geração abria caminho para a oitava, mais de 35 milhões de unidades foram produzidas, o que faz dele o recordista da história da marca de Wolfsburg.

Se passar por nós uma unidade de qualquer uma destas gerações, a nossa reação será sempre e imediata: "É um Golf". (Golf VIII na imagem) Foto: DR

Gerações do VW Golf

Primeira geração, lançada em1974; segunda, 1983; terceira, 1991; quarta, 1997; quinta, 2003; sexta, 2008; sétima, 2012; e oitava, 2020. Mas se passar por nós uma unidade de qualquer uma destas gerações, a nossa reação será sempre e imediata: "É um Golf".