Depois de ter deixado de ser produzido em 1996, o Bronco está de volta ao alinhamento da Ford e promete dar luta ao seu grande rival, o Jeep Wrangler.

Com uma imagem robusta e de linhas muito fortes, inspirada no Bronco original, este todo-o-terreno "puro e duro" está disponível com duas ou quatro portas (podem ser retiradas), tal como o Wrangler.

De acordo com a marca norte-americana, o novo Bronco foi feito com base nas exigências dos potenciais clientes do modelo, já que os técnicos da Ford passaram várias horas a "vasculhar" fóruns automóveis onde os fãs da marca debatiam aquilo que este modelo poderia vir a ser.



O resultado é um modelo de imagem icónica e com características impressionantes para andar por maus caminhos. Assente num chassis de longarinas e travessas, este Ford Bronco apresenta 294 mm de altura ao solo e tem um ângulo de saída de 37,2 graus, podendo ainda circular em zonas de água com até 85,1 cm de profundidade.





Quanto ao interior, destacam-se os painéis robustos, tal como na carroçaria, e o ecrã central de 8’’ - que pode crescer até às 12’’ em opção – com o sistema SYNC4, que conta com um sistema de navegação especialmente pensado para todo-o-terreno, capaz de registar os percursos percorridos.

A alimentar o Ford Bronco estará um bloco 2.7 V6 EcoBoost com 310 cv e 542 Nm e um 2.3 EcoBoost com 270 cv e 420 Nm. O primeiro estará associado a uma caixa automática de 10 velocidades, ao passo que o segundo, menos potente, contará com uma nova transmissão automática de sete relações.





Deixámos o pior para o fim, é que a Ford ainda não confirmou se vai ou não vender o Ford Bronco na Europa. A produção arranca no início do próximo ano e as primeiras unidades deverão chegar aos clientes na primavera.

Os preços começam nos 29.995 dólares nos Estados Unidos, para a versão de duas portas equipada com o bloco 2.3 EcoBoost de quatro cilindros.