Changan Uni-K: a versão do Porsche Cayenne Coupé que custa pouco mais de 23 mil euros

Um novo Porsche Cayenne Coupé? Não exatamente. A marca chinesa Changan Automobile tem um novo SUV inspirado no modelo alemão mas, ao contrário do Coupé, o Changan Uni-K apresenta um preço bem mais apetecível.

Novo modelo da Changan Automobile, Uni-K. Foto: Changan Automobile

Aliás, a filosofia por trás da mais recente criação da marca é essa mesma: um visual europeu acompanhado por preços orientais mais convidativos. Apresentado no Salão Automóvel de Guangzhou, na China, no ano passado, o Uni-K já se encontra à venda nos concessionários chineses por 23 mil euros, 80% mais barato que o modelo da Porsche em que se inspira.

Relativamente às características, o SUV é um pouco mais curto, mais estreito e mais alto que o seu rival alemão. Mede 4.865 mm de comprimento, 1.948 mm de largura e 1.700 mm de altura.

A carregar o vídeo ...

Embora o exterior mantenha algumas semelhanças com o automóvel original, o interior já é outra conversa. Enquanto o Cayenne Coupé tem um bloco de seis cilindros de 3,0 litros com 340 CV de potência, o Uni-K tem apenas um bloco de quatro cilindros de 2,0 litros com potência de 232 cavalos.

Tantos os puxadores retráteis e a grelha do motor como as luzes de nevoeiro LED, desenhadas com uma estrela de três pontas, estão em harmonia com o anterior lançamento da marca, Vision V.

Novo modelo da Changan Automobile, Uni-K. Foto: Changan Automobile

Conta também com uma caixa automática de oito velocidades, permitindo alcançar uma velocidade máxima de 200 km/h, e ainda sistema de tração às quatro rodas.

Changan Uni-K é o terceiro da linha Uni do fabricante de automóveis, criadora dos modelos Uni-T e Uni-V.