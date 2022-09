Steven Spielberg está de volta. Revelado trailer de Os Fabelmans

Steven Spielberg está entre aqueles nomes, do mundo do Cinema, que é difícil ignorar, sobretudo quando o realizador anuncia um novo filme. Protagonizado por Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen, Os Fabelmans fala da paixão de infância de Spielberg e revela detalhes da sua dinâmica familiar. Neste drama que tem um toque biográfico, "o realizador reflete sobre as experiências que o tornaram no cineasta que conhecemos, numa história baseada na sua infância no Arizona", avança o comunicado de imprensa da NOS, distribuidora do filme em Portugal.



O cineasta revelou que esta foi a experiência mais "assustadora" das suas seis décadas de carreira, "apesar de conhecer o material e conhecer estas personagens a minha vida toda". Ao perceber que não tinha como se distanciar da câmara, por estar a retratar a sua própria vida, a obra tornou-se uma "experiência difícil", disse Spielberg no Festival de Cinema de Toronto.





Os Fabelmans estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no domingo. Steven Spielberg esteve presente, sendo esta a sua primeira vez no Festival. Em Portugal, a estreia está prevista para novembro, mas a data oficial ainda não foi revelada.