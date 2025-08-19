Artes / Prazeres

Renoir. A Arte da Luz em Escrita

A Montblanc presta homenagem a Pierre-Auguste Renoir com a coleção Masters of Art, transformando a essência da pintura impressionista em instrumentos de escrita. Cada edição limitada não é apenas uma caneta, mas uma celebração da luz, da cor e da alegria de viver que marcaram a obra do mestre francês.

Montblanc homenageia Renoir com coleção Masters of Art, celebrando luz e cor em instrumentos de escrita
Montblanc homenageia Renoir com coleção Masters of Art, celebrando luz e cor em instrumentos de escrita Foto: DR
19 de agosto de 2025 | Safiya Ayoob

Pierre-Auguste Renoir foi um dos grandes nomes do impressionismo, movimento artístico que revolucionou a pintura no século XIX ao privilegiar a captura da luz e do instante. Conhecido pelos retratos luminosos, cenas de convívio e representações delicadas da figura feminina, Renoir soube conciliar o olhar sensível do artista com a ousadia de romper com a tradição académica. A sua pintura, muitas vezes descrita como banhada pelo sol, continua a ser símbolo de frescura, vitalidade e modernidade.

Inspirada neste legado, a coleção Montblanc Masters of Art – Homenagem a Pierre-Auguste Renoir revela cinco edições limitadas que reinterpretam momentos e fases distintas da carreira do pintor. Cada detalhe, da escolha dos materiais às formas esculpidas, ecoa elementos da sua vida e obra, transformando memória em objeto artístico.

Em homenagem às habilidades de desenho de Renoir, uma ponta de metal feita de prata esterlina Ag 925 ou ouro maciço Au 999 é integrada ao cone, proporcionando os meios para criar esboços com ponta de prata.
Em homenagem às habilidades de desenho de Renoir, uma ponta de metal feita de prata esterlina Ag 925 ou ouro maciço Au 999 é integrada ao cone, proporcionando os meios para criar esboços com ponta de prata. Foto: ©Montblanc

A edição 4810 destaca-se pelo corpo em madeira de oliveira, como se tivesse sido talhado diretamente da paleta do artista. O clipe em forma de dois pincéis recorda as ferramentas que deram vida a obras como O baile no moulin de la Galette. Gravado na tampa surge o ano de 1874, data da primeira exposição impressionista, marco decisivo para Renoir e os seus contemporâneos.

Edição 4810
Edição 4810 Foto: ©Montblanc

Já a edição 888 vai mais atrás, ao Renoir adolescente que aprendeu a pintar porcelana em Paris. O branco translúcido, os padrões florais e o acabamento delicado evocam essa fase inicial, em que o rigor do ofício moldou o seu virtuosismo. A decoração da tampa, inspirada num motivo floral original de Renoir, é um tributo ao início de um percurso que viria a iluminar a história da arte.

(E-D) Edição 8, edição 888 e edição 92.
(E-D) Edição 8, edição 888 e edição 92. Foto: ©Montblanc

Outras edições mergulham em diferentes capítulos da sua criação: a edição 161, que reflete o brilho perolado das suas telas dos anos 1880; a edição 92, inspirada no célebre O Almoço dos Barqueiros e no convívio alegre que retrata; e a raríssima edição 8, que revisita a monumentalidade de As Grandes Banhistas, coroando a peça com diamantes. Cada caneta é, assim, uma viagem por fases distintas da obra do pintor - do intimismo à grandiosidade, da porcelana delicada às telas monumentais.

O clipe das canetas tem a forma de dois tipos diferentes de pincéis usados por Renoir para produzir os detalhes finos e as superfícies mais amplas nas suas obras-primas.
O clipe das canetas tem a forma de dois tipos diferentes de pincéis usados por Renoir para produzir os detalhes finos e as superfícies mais amplas nas suas obras-primas. Foto: ©Montblanc

Mais do que instrumentos de escrita, estas edições da Montblanc são uma ponte entre a tradição artesanal e a memória de um dos artistas que melhor soube traduzir a beleza do quotidiano. Tal como Renoir procurava a perfeição na harmonia da cor e da luz, também a Montblanc, através da coleção Masters of Art, transforma a escrita num gesto de arte eterna.

Saiba mais Pintura , Televisão , Arte e entretenimento
Relacionadas
"All-American Ads of the 30s": sonho e otimismo em tempos difíceis

"All-American Ads of the 30s": sonho e otimismo em tempos difíceis

Entre a euforia do fim da Lei Seca e o peso da Grande Depressão, a publicidade americana dos anos 30 encontrou na criatividade a sua arma mais poderosa. Este livro da Taschen revela um universo de anúncios vibrantes que vendiam não só produtos, mas também esperança, glamour e o sonho americano.

Mais Lidas
3 As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida
Artes As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida

Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.