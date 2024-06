O paraíso dos filmes é em Vila Nova de Famalicão

Chama-se Cinema Paraíso e não é publicidade enganosa. Afinal, haverá melhor coisa para fazer numa noite de verão do que ver um filme ao ar livre? Toalha de quadrados, cesta de piquenique, um cobertor quentinho em caso de brisa fresca, uma almofada ou duas, para garantir máximo conforto, uma garrafa de vinho, um céu estrelado e um filme que sempre quisemos ver a passar numa tela gigante. Se isto não é o paraíso, o que será?

Este festival de cinema tem já 25 anos e decorre em Vila Nova de Famalicão. Ao longo dos anos o projeto já percorreu mais de 40 espaços do concelho e tem, desde 2013, o Parque da Devesa como palco principal. Este ano estará também presente na freguesia de Outiz, no adro da igreja de Gemunde, e na freguesia de Avidos, no Parque das Merendas. Ao todo, serão sete os filmes apresentados entre 3 de julho e 21 de agosto, com opções para todas as idades e que vão do cinema mais comercial aos filmes de autor.

Um verão cinematográfico para aproveitar as noites quentes Foto: DR

Cinema Paraíso arranca com Maestro – no Parque da Devesa –, o biopic realizado e interpretado por Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein, maestro da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque. No dia 10 de julho, poderá ver o divertido filme de animação Patos! No dia 14 de julho, o festival salta para o adro da igreja de Gemunde, com o clássico italiano Milagre em Milão, de Vittorio De Sica, em cópia digital restaurada. A 17 de julho, o cinema regressa ao Parque da Devesa, com Os Excluídos, uma comédia que acompanha um professor rabugento acompanhado de alguns alunos na pausa de natal e que valeu a Da’Vine Joy Randolph o Óscar de Melhor Atriz Secundária. A 21 de julho, a noite de cinema será no Parque de Merendas de Avidos, com uma oportunidade para ver O Rapaz e a Garça, um drama animado que conta com assinatura do mestre de animação japonês Hayao Miyazaki e que venceu o Óscar para Melhor Filme de Animação.

Em agosto, o Cinema Paraíso regressa ao Parque da Devesa, no dia 14, com o famoso Charlie e a Fábrica de Chocolate, na versão mais recente, protagonizada por Timothée Chalamet. Para terminar, a 21 de agosto, Reino Animal, uma distopia do cinema francês em que os humanos começam a sofrer mutações animais.

No Parque da Devesa, as noites de cinema têm lugar à quarta-feita. Já em Outiz e Avidos, os filmes serão passados ao domingo. As sessões começam às 22 horas e a entrada é livre.