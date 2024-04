"Histórias de bondade" é o novo filme de Yorgos Lanthimos

Lanthimos pertence aquele núcleo pequeno de realizadores que raras vezes decepcionam, e que nos deixam obras de arte para rever e rever. Depois de ganhar quatro Óscares com Pobres Criaturas, com prestações irrepreensíveisde Emma Watson, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Margaret Qualley, o realizador grego anuncia Histórias de Bondade, que terá a sua estreia mundial na 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que este ano se realiza entre 14 e 25 de maio.

O filme conta com Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. Foto: DR

"É uma fábula tríptica que acompanha um homem sem escolha que tenta assumir o controlo da sua própria vida; um polícia que está alarmado com o facto da sua mulher, que estava desaparecida no mar, ter regressado e parecer uma pessoa diferente; e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma capacidade especial, que está destinada a tornar-se um prodigioso líder espiritual", explica a produtora, em comunicado de imprensa. Emma Stone é de novo a protagonista, juntamente com Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. O argumento original foi escrito por Lanthimos e Efthimis Filippou, sendo esta a sua quinta colaboração.

Ainda não há data de estreia em Portugal. Foto: DR

Este será o quarto filme em competição de Yorgos Lanthimos e do argumentista Efthimis Filippou no prestigiado Festival de Cannes. Em 2009, Lanthimos atraiu pela primeira vez a atenção internacional com o filme Canino (que venceu o Prémio Un Certain Regard no 62º Festival de Cannes).

Em 2015, estreou o seu primeiro filme em língua inglesa, A Lagosta, que venceu o Prémio Festival’s Jury. A última aparição de Lanthimos em Cannes foi em 2017, onde estreou O Sacrifício de um Cervo Sagrado que ganhou o prémio de Melhor Argumento. Ainda não há data de estreia prevista para Portugal.