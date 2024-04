Jaime Monge, o arquiteto que virou artista, em exposição

As suas obras combinam elementos do design arquitetónico com uma criatividade subjectiva que permite expressar emoções, memórias e experiências pessoais. Foto: DR

A visão 3D das suas pinturas, inspirada na arquitetura, convida o espectador a explorar e a interpretar as paisagens criadas pelo artista. Foto: DR

A parceria entre a marca espanhola de calçado, vestuário e acessórios, e Jaime Monge, artista contemporâneo, traz o melhor dos dois mundos a várias cidades da Península Ibérica onde a Hoff tem presença. As lojas da marca em Madrid, Barcelona, Valência, e também Lisboa e Porto,, permitindo que os visitantes descubram o mundo criativo do artista, cujo trabalho este mostra com frequência na sua conta de Instagram.Arquiteto de formação - denuncia-o a precisão como trata as suas obras, recorrendo a utensílios como esquadros ou compassos -, Monge encontrou na pintura uma forma de expressar as suas ideias mais criativas. As suas obras- como proporção e estabilidade - com uma criatividade subjetiva que permite expressar emoções, memórias e experiências pessoais. As silhuetas que desenha são mais do que meras representações visuais; são reflexos de experiências humanas profundas, transmitidas através de uma linguagem visual muito particular, de cores mais garridas a outras mais subtis. A, inspirada na arquitetura, convida o espectador a explorar e a interpretar as paisagens criadas por si.Ao trazer as obras de Monge para as suas lojas, a Hoff procura destacar não só o seu trabalho, como também. Esta colaboração reforça o compromisso da HOFF em apoiar e promover jovens talentos artísticos, enquanto continua a expandir a sua presença internacional no mundo da moda e da cultura., onde poderão ganhar uma das obras de Jaime Monge. Basta realizar uma compra em qualquer uma das lojas físicas da HOFF em Espanha e Portugal para se habilitarem a ganhar uma das 16 obras do artista., existem pontos de venda na loja da Hoff em Lisboa, no Centro Comercial Amoreiras, e no Porto, no NorteShopping.