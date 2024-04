MAC/CCB inaugura exposição de artista bengali

A 16 de abril, inaugura no MAC/CCB, em Belém, Lisboa, uma exposição da artista Marina Tabassum, arquiteta bengali que em 2016 ganhou o Prémio Aga Khan de Arquitetura pelo design da Mesquita Bait Ur Rouf, em Daca.



A trabalhar precisamente em Daca (Dhaka, capital do Bangladesh, no sul da Ásia), a arquiteta Marina Tabassum demonstra o poder dos gestos e do pensamento através de uma série de obras inéditas no museu. "Desde o modo de utilizar recursos até às estratégias de envolvimento das comunidades, o seu trabalho tira partido das características dos materiais, explora a luz para qualificar as dimensões físicas do espaço e é capaz de realizar grandes transformações por meio de pequenas intervenções", adianta o gabinete de imprensa do MAC/CCB em comunicado.

A exposição visa mostrar obras que sãi respostas a problemas urgentes, como as condições de vida dos 1,2 milhões de refugiados rohingya ou as transformações impostas pela subida do nível do mar. "Esta exposição traz boas notícias do Bangladesh, partilhando a animada cena intelectual alimentada pelo caudal dos rios que desaguam na Baía de Bengala". Inaugura a 16 de abril com presença de um dos curadores, André Tavares.