In The Clouds, a nova coleção de cristais de Jonathan Hansen

A mais recente coleção de Jonathan Hansen, designer nova-iorquino, consiste em dez peças de vidro gravadas à mão, desde taças de vinho a copos e jarras.

'In The Clouds', coleção de vidro de Jonathan Hansen. Foto: D.R

Todas feitas em cristal da Boémia, um material do século XVI oriundo da região da Boémia e da Silezia, hoje parte da República Checa, estão disponíveis em vidro transparente e em cinzento tingido.

Hansen inspirou-se nas nuvens para transmitir uma sensação de leveza e requinte ao vidro, ao mesmo tempo que procurava personificar a beleza do antigo método de produção, onde cada peça é única. Além disso, a referência ao céu azul brinca com a clareza do cristal transparente, onde o objeto em si é ‘separado’ das restrições físicas que o amarram.

Peças em vidro transparente da coleção 'In The Clouds', de Jonathan Hansen. Foto: D.R

"Capturar num material transparente um objeto que é, em si, gotas de água, vivas e em constante movimento, foi uma grande parte da ideia por trás da coleção In The Cloud", explica o designer em comunicado. "Os gravuristas conseguiram criar uma bela sensação de movimento através das diferentes profundidades de incisão, e em combinação com a refração da luz e transparência do cristal, as nuvens ganham vida", disse.

Peças em vidro tingido da coleção 'In The Clouds', de Jonathan Hansen. Foto: D.R

Com um extenso currículo, Jonathan lançou em 2020 a coleção Ciels Bleus, em colaboração com a marca francesa Marie Daâge, tendo criado outras peças de vidro para designers e marcas como Lisa Perry, AERIN e Ralph Rucci.

In The Clouds estará disponível para pré-compra na plataforma Farfetch a partir de setembro, e será lançada internacionalmente através de retalhistas como Browns e Moda Operandi no outono deste ano.