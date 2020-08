IKEA junta-se à LEGO para brincar às arrumações

Se por um lado, associamos a Lego às brincadeiras de criança, a Ikea associamos à vida adulta, sobretudo quando estamos a pensar fazer remodelações e redecorações. A pensar nisso, as duas marcas uniram esforços para criar uma solução de arrumação divertida chamada BYGGLEK. Esta nova gama, que cria mais espaço para brincar "fora da caixa" ou dentro dela, consiste em quatro caixas de arrumação em diferentes tamanhos, com encaixes Lego e também, um conjunto especial só de peças Lego.

"Na Ikea, sempre acreditámos no poder de brincar. Brincar permite-nos explorar, experimentar, sonhar e descobrir" refere Andreas Fredriksson, designer da Ikea na Suécia. "Onde os adultos vêm desarrumação, as crianças vêm um ambiente criativo estimulante, e BYGGLEK pode ajudar a preencher a lacuna que existe entre essas duas visões, garantindo brincadeiras mais criativas em casas de todo o mundo" acrescenta.

IKEA x LEGO

Assim, esta parceria nasce para incentivar a brincadeira e trazer mais diversão na arrumação em toda a casa, ao mesmo tempo que se impulsiona a criatividade, e a partilha de conhecimentos e experiências para que pais e filhos criem novas soluções para facilitar a brincadeira em todos os cantos da casa.

Rasmus Buch Løgstrup, designer do Grupo LEGO explica que "BYGGLEK é mais do que um conjunto de caixas. Oferece às famílias uma gama de produtos que ajuda a criar espaço para mais diversão no seu dia-a-dia, alimentando a criatividade e tornando possível que, juntos, se possam divertir ainda mais. É uma oportunidade para brincar, fazer criações de LEGO únicas e voltar ao jogo para repetir, refazer, recriar ou começar de novo. BYGGLEK envolve infinitas possibilidades, tal como acontece com o sistema LEGO".

IKEA x LEGO

A linha BYGGLEK contém quatro referências diferentes: um conjunto de três caixas pequenas, dois conjuntos de caixas maiores e um conjunto de peças LEGO para dar início à brincadeira. BYGGLEK pode ser usado com quaisquer elementos LEGO, uma vez que os encaixes usados na tampa e na frente das caixas, fazem parte do sistema da LEGO. BYGGLEK estará à venda em todas as lojas IKEA e em IKEA.pt a partir do dia 1 de outubro.