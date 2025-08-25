Super Iates: onde o luxo atravessa o alto-mar
Do Ritz-Carlton ao Expresso do Oriente, são várias as marcas de lifestyle que apostam no sofisticado universo dos iates, instalando hotéis de luxo em alto-mar.
Origine Porto Gaia. Um novo cinco estrelas no Douro
Inspirado numa história de amor entre uma varina e um soldado francês, o hotel, inuagurado em agosto deste ano, cruza tradição e sofisticação, num investimento de 26,25 milhões de euros da Mercan Properties.
A Meta alia-se à Ray-Ban e à Oakley para lançar óculos inteligentes
Os óculos inteligentes estão a conquistar o universo do luxo, como prova o investimento de 3,5 mil milhões de dólares da Meta na EssilorLuxottica. Depois de várias tentativas falhadas, esta tecnologia já triunfa, prometendo um futuro com mais inovação e estilo.
Rui Paula celebra os 18 anos do DOC com investimento de mais de um milhão de euros e novo menu de degustação
Além de aumentar a área disponível, a renovação permitiu reequipar a cozinha e redecorar as salas desta casa, em pleno coração do Douro vinhateiro, que há quase duas décadas presta homenagem aos sabores da região.
É já no próximo dia 27 de março que a hora volta a mudar e, desta vez, vamos perder 60 preciosos minutos de sono. Pelo menos temos mais uma boa desculpa para olhar para o pulso e cobiçar novos relógios.
A casa, inserida no resort da Quinta do Lago, foi em tempos "um santuário" para a família Vardy. Especula-se que a venda possa relacionar-se com um susto que apanharam nos incêndios de 2022.
Com o início da primavera, a Fashion Clinic Comporta vai receber uma pop-up de PAULA, a marca fundada pela empresária portuguesa.
Com assinatura do conceituado arquiteto Jacques Grange e um investimento de 120 milhões de euros, este projeto procura redefinir o conceito de viver com elegância em plena harmonia com a natureza.