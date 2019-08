Uma viagem pela bella Itália

Itália dificilmente se poderia tornar aborrecida. Considerado um dos destinos de viagens e férias mais visitados de sempre, tem sempre um recanto novo para descobrir, uma nova ilha de onde mergulhar ou um pedaço de história para rever. Editado por Angelika Taschen e com textos de Christiane Reiter, Great Escapes Italy. 2019 Edition reúne alguns desses lugares.





Great Escapes Italy. 2019 Edition, Angelika Taschen, €40.

Neste novo livro da editora alemã, viajar por Itália é como passear num paraíso sem destino certo. A arquitetura, a música, o cinema, a literatura e as artes, no geral, constroem e fazem parte de cada momento. A sua beleza descontraída, como se se esforçasse pouco, é, ao mesmo tempo, eterna e chega agora até ao leitor através desta jornada visual. Regiões como a Toscana, a Úmbria ou a Costa Amalfitana ganham uma nova vida e transcendem as expectativas mais elevadas. Vale ainda a pena debruçar-se sobre as paisagens rurais, a alta cultura e a comida de sonho, sempre com paragens nos hotéis mais impressionantes. As fotografias magníficas de refúgios mais ou menos secretos são a cereja no topo do bolo para que possa viver la dolce vita em pleno.

Great Escapes Italy. 2019 Edition Foto: Taschen

