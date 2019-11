O primeiro palácio real chegou ao Airbnb

Pela primeira vez na história, a realeza chegou ao Airbnb. A partir de 1 de Janeiro, a suíte Gudliya, do palácio citadino que pertence à família real de Jaipur, vai estar disponível por à volta de 8 mil dólares por noite (quase 7 273 euros) no site. Jaipur é a capital do estado indiano do Rajastão e, como seria de esperar, este edifício icónico (construído em 1727 pelo marajá Sawai Jai Singh II, fundador da cidade) é um marco da arquitetura Rajput do século XVIII. O valor excedente aos 8 mil dólares será doado à Fundação Princess Diya Kumari, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar as artesãs e mulheres nas áreas rurais do Rajastão.

Palácio de Jaipur Foto: Airbnb

Dentro de uma das alas privadas do palácio, a suíte tem sido usada pela realeza e convidados, entre eles o Príncipe Carlos, mas nunca tinha estado disponível ao público, como acontece agora. Os interiores incluem aposentos majestosos e ornamentados, corredores amplos e arejados, candelabros de cristal, decorações sumptuosas esculpidas nas paredes, sendo que o extenso edifício inclui até um museu internacionalmente reconhecido. A suíte oferece um lounge privado, cozinha, casa de banho de luxo e até uma piscina de interior. Os convidados serão acompanhados de um mordomo privado e de um guia que organizará experiências minuciosamente curadas pela cidade, desde visitas a museus até tardes de compras. Já as opções de refeição são de deixar água na boca: a comida tradicional da zona podem ser servidas num terraço com vista para os montes Aravalli, e o chá da tarde pode ser tomado na companhia do pavão que vive nos jardins do palácio. O anfitrião é o Marajá de 21 anos, Padmanah Singh, sucessor do seu avô em 2011, cuja família está no poder há quase um milhar de anos.

